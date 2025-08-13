Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Експерт: Результати СБУ доводять, що Україна перемагає росію у війні спецслужб

сбу
Україна перемагає росію у війні спецслужб

Результати Служби безпеки України доводять, що Україна перемагає росію у війні спецслужб і здатна успішно протистояти такому потужному ворогу. Про це пише політолог Олексій Курпас, коментуючи свіже інтерв’ю голови СБУ Василя Малюка.

Політолог вважає, що Служба успішно поєднує в своїй роботі дві базові складові – технологічну і агентурну. "Одна із ключових тез Малюка: Україна має перетворитися на  "сталевого дикобраза", який дасть по зубах росії. Причому держава може вистояти в цій війні завдяки унікальним тактикам, якісним кадрам  і технологічним новинкам. І СБУ вже застосовує такий підхід на практиці. Оператори дронів СБУ мають одні з кращих показників ефективності на фронті. Крім того активно використовуються досягнення штучного інтелекту, роботизовані системі, фпв-комплекси", - пише експерт.

"Важливий аспект діяльності СБУ – контррозвідка. Путін створив план "Диверсійний шум" і хотів масштабувати теракти в Україні. План повністю провалився завдяки Службі. Близько 80% (!!!) усіх такого роду злочинів розкриваються на випередження. Малюк першим почав вичищати "авгієві стайні" УПЦ (МП), які російські спецслужби роками інфільтрували своїми агентами. СБУ перекрила дихання агентам фсб в рясах. Більше 100 підозр, 31 вирок суду, і, нарешті, позбавлення українського громадянства громадянина рф Онуфрія, який очолює "московських попів" в Україні", - акцентує експерт.

Курпас підкреслює, що Малюк – найбільш ефективний голова Служби за всю її історію. "Малюк розповідає багато деталей роботи бойових підрозділів Служби. Він заглиблений в цю роботу і на щоденному зв’язку з бойовими побратимами. Він перетворив СБУ в "український Моссад", - резюмує політолог.

Нагадаємо, напередодні вийшло перше за останні півтора року інтерв’ю голови СБУ Василя Малюка. Серед іншого, голова спецслужби розказав подробиці операції "Павутина".