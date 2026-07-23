"Ельворті" інвестувала майже 35 млн грн у власну СЕС за підтримки банку "Південний"

Компанія "Ельворті", один із найстаріших українських виробників сільськогосподарської техніки, реалізувала проєкт будівництва дахової сонячної електростанції потужністю 2 МВт. Загальний обсяг інвестицій склав майже 35 млн грн, а фінансування проєкту забезпечив банк "Південний" у межах партнерської програми.

Банк долучився до проєкту ще на етапі підготовки: запропонував партнерське фінансування зі ставкою 8% річних у перший рік, допоміг розширити перелік потенційних постачальників для тендеру, перевірив фінансову модель і розрахунок окупності проєкту. Координація між банком, партнером і постачальником дозволила компанії отримати оптимальні комерційні умови для реалізації інвестиції.

Для підприємства встановлення СЕС стало відповіддю відразу на кілька викликів: зростання вартості електроенергії, ризики перебоїв з електропостачанням та потребу зробити виробництво більш енергетично стійким. За розрахунками компанії, станція забезпечить близько 25% річного споживання електроенергії, а прогнозований строк окупності проєкту становить близько двох із половиною років.

Перед ухваленням рішення підприємство розглядало різні варіанти інвестицій в енергоефективність. У підсумку саме сонячна електростанція виявилася рішенням, яке поєднує економію на витратах із підвищенням енергетичної незалежності виробництва.

Станцію введено в експлуатацію у червні, тому підбивати підсумки щодо фактичної економії поки зарано. Водночас проєкт уже створює основу для зниження операційних витрат, більш прогнозованого планування енергоспоживання та підвищення стійкості підприємства до можливих перебоїв в енергосистемі.

Для банку "Південний" це один із прикладів того, як партнерські програми допомагають українським виробничим підприємствам інвестувати у власну генерацію, зменшувати енергетичні ризики та реалізовувати проєкти без відволікання значних обігових коштів.

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