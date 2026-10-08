Енергосистема не може передавати електроенергію через пошкодження мереж: діють графіки відключення

Енергосистемі України не вистачає можливості передавати електроенергію через пошкоджені російськими обстрілами мережі. Відтак виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Як пише Dilo, про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу щодо оперативної ситуації в енергосистемі станом на 8 жовтня.

Він розповів, що 8 жовтня внаслідок бойових дій та російських обстрілів енергетичної інфраструктури частина споживачів у у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання.

За словами міністра, енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Щодо застосування обмежень

Некрасов наголосив, що через російські обстріли енергосистемі не вистачає можливості передавати електроенергію через пошкоджені мережі. Відтак виникає потреба у запровадженні графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу та графіків погодинних відключень для всіх категорій споживачів.

8 жовтня вони діятимуть у частині регіонів країни протягом дня обсягом до трьох черг. Заступник міністра зауважив, що це вимушений крок, який допомагає уникнути перевантаження мереж та вберегти систему від масштабних аварій.

Водночас внаслідок безперервних атак ворога в окремих регіонах ситуація в енергосистемі може змінитися. У разі погіршення ситуації можуть застосовуватися аварійні відключення.

Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу (обленерго).

У Міненерго закликали споживачів ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

Масована атака РФ на енергетику

Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, Росія перейшла до масованих ударів по енергетичній інфраструктурі. Вночі 30 вересня ракетами та дронами атаковані енергетичні об’єкти в Києві, області та в інших регіонах.

Крім того, внаслідок російської атаки 30 вересня пошкоджено генеруюче обладнання Трипільської ТЕС ПАТ “Центренерго”. Наразі фахівці компанії мають оцінити стан обладнання та визначити обсяг необхідних відновлювальних робіт. Розпочати ремонт планують після того, як безпекова ситуація дозволить це зробити.

З 6 жовтня у частині регіонів України знову вимикають світло, але поки що не можна сказати, що це вже повернення стабільних графіків погодинних відключень електроенергії, а проблему мають усунути в короткі терміни.