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В "Укренерго" анонсували графіки відключення світла на 8 жовтня: кого торкнуться обмеження

Лінія електропередач
В "Укренерго" анонсували графіки відключення світла на 8 жовтня / Unsplash

У четвер, 8 жовтня, у частині регіонів України вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти.

Які графіки діятимуть протягом доби

Обмеження триватимуть усю добу:

  • з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
  • з 00:00 до 23:59 застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі від 0,5 до 1,5 черги.

В "Укренерго" наголосили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому споживачам радять стежити за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні. Також громадян закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, чому повернулися графіки відключення світла та до чого готуватися українцям. З 6 жовтня у частині регіонів України знову вимикають світло, проте це ще не свідчить про перехід до постійних графіків погодинних відключень, а проблему мають усунути в короткі терміни.

Автор:
Максим Кольц

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