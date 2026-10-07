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В "Укренерго" анонсували графіки відключення світла на 8 жовтня: кого торкнуться обмеження
У четвер, 8 жовтня, у частині регіонів України вимушено застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу НЕК "Укренерго".
Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергетичні об'єкти.
Які графіки діятимуть протягом доби
Обмеження триватимуть усю добу:
- з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу;
- з 00:00 до 23:59 застосовуватимуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів в обсязі від 0,5 до 1,5 черги.
В "Укренерго" наголосили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому споживачам радять стежити за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у своєму регіоні. Також громадян закликають споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, чому повернулися графіки відключення світла та до чого готуватися українцям. З 6 жовтня у частині регіонів України знову вимикають світло, проте це ще не свідчить про перехід до постійних графіків погодинних відключень, а проблему мають усунути в короткі терміни.