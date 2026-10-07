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В "Укрэнерго" анонсировали графики отключения света на 8 октября: кого коснутся ограничения
В четверг, 8 октября, в части регионов Украины будут вынуждены применять меры по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на пресс-службу НЭК "Укрэнерго".
Причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергетические объекты.
Какие графики будут действовать в течение суток
Ограничения будут длиться все сутки:
- с 00:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности промышленности и бизнеса;
- с 00:00 до 23:59 будут применять графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в объеме от 0,5 до 1,5 очереди.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что в результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому потребителям советуют следить за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) в своем регионе. Также граждан призывают потреблять электроэнергию бережно, когда свет появляется по графику.
Напомним, ранее сообщалось, почему вернулись графики отключения света и к чему готовиться украинцам. С 6 октября в части регионов Украины снова выключают свет, однако это еще не свидетельствует о переходе к постоянным графикам почасовых отключений, а проблема должна быть устранена в короткие сроки.