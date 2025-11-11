EVA інвестувала близько 100 млн грн в енергонезалежність

Мережа магазинів EVA продовжує системно підвищувати енергонезалежність власної інфраструктури, щоб забезпечити безперебійну роботу магазинів, логістичних центрів та офісів у разі відключень електрики. Загальні інвестиції компанії у цей напрям із 2022 року склали близько

100 млн грн.

Розподільчі центри, офіси та магазини EVA забезпечені системами альтернативного живлення. Енергомережа в кожному магазині передбачає 2 сценарії використання – в нормальному та обмеженому аварійному режимі на випадок тимчасового вимкнення централізованого електропостачання.

Безперебійна робота мережі магазинів

Оскільки частка безготівкових розрахунків у EVA складає понад 50%, компанія подбала про те, щоб максимально зберегти для клієнтів можливість оплачувати покупки карткою навіть у разі відключень світла та перебоїв мобільного зв’язку.

"Якщо мобільний сигнал втрачається, ми можемо працювати через оптоволоконний інтернет. До нього під’єднані не лише сервери магазинів, які обмінюються даними з центральним сервером компанії, а й POS-термінали банків. У разі відсутності і такого каналу реалізовано схему роботи з data-терміналами, які накопичують дані та синхронізуються з центральним сервером, як тільки з’являється зв’язок. Щоправда в такому випадку обмежується використання опцій програми лояльності – бонуси нараховуються, але не можуть бути списані", – пояснює операційний директор мережі магазинів EVA Віктор Средній.

Основу системи резервного живлення в магазинах складають бензинові генератори у кількості 1133 шт. Ще кілька десятків генераторів компанія тримає в запасі для донасичення мережі або заміни у разі поломок. Також передбачені джерела безперебійного живлення на базі EcoFlow та інші подібні. Магазини, які знаходяться в торгових центрах, мають можливість отримувати необхідну енергію від дизель-генеруючих потужностей ТРЦ.

Розподільчі центри, офіси та магазини EVA забезпечені системами альтернативного живлення. Фото: EVA

Енергонезалежність логістичних центрів

Ключові розподільчі центри компанії забезпечені незалежним електроживленням (потужними дизельними генераторами) ще до 2022 року. Наразі запаси дизельного пального зроблено в достатній кількості, щоб забезпечити роботу складів на час стабілізаційних/аварійних відключень централізованого електропостачання.

В якості додаткового джерела енергії на розподільчих центрах компанії у 2025 році встановлені сонячні мережеві електростанції. Перша була запущена на розподільчому центрі в м. Львові. Вона складається з 1239 панелей та має потужність 718 кВт. На РЦ в м. Дніпрі встановлено 791 панель потужністю 459 кВт, у м. Бровари - 1940 панелей потужністю 1125 кВт.

"Дахові мережеві сонячні електростанції покривають близько 90 % денного споживання влітку. На сьогодні, враховуючи наявну інформацію, від загального споживання розподільчого центру покриття СЕС коливається від 17% до 66%, в залежності від сезону та режиму роботи складу. Окрім тривалості світлового дня, на обсяг виробленої електроенергії істотно впливають інтенсивність сонячного випромінювання та погодні умови, зокрема хмарність, дощ чи сніг. У періоди з несприятливою погодою рівень генерації може знижуватися до 10 разів порівняно з піковими показниками", – розповідає головний енергетик мережі магазинів EVA та EVA.UA Микола Леонов.

Плани з розвитку енергостійкості

У зв’язку з розширенням мережі та нарощуванням логістичних потужностей, роботи компанії в напрямі енергонезалежності та енергоефективності тривають. Донасичення генераторами нових магазинів відбувається у поточному режимі. Крім того, передбачено встановлення дахової мережевої сонячної електростанції на новобудові складу у м. Львів. А також придбання потужних дизель-генеруючих установок для резервного живлення новобудови складу у м. Львів та нового складу у м. Бровари, який компанія купила на початку 2025 року. Ці об’єкти планується ввести в експлуатацію протягом 2026 року.

Рівень готовності високий, проте ризики залишаються

Попри серйозний рівень підготовки, в компанії розуміють, що нівелювати всі ризики неможливо. "Ми технічно підготувалися до можливих викликів. Водночас великі ризики для бізнесу полягають у непередбачуваності масштабів і тривалості відключень електрики. Ми не можемо утримувати значні запаси пального для кожного магазину, а оскільки генератори сьогодні мають безліч підприємств по всій країні, одночасний високий попит може призвести до дефіциту ресурсів", – говорить Микола Леонов.

Крім того, EVA є частиною ширшої економічної та логістичної екосистеми. Певною мірою робота компанії залежить не лише від власних можливостей, а й від рівня готовності партнерів і, загалом, від стійкості всієї інфраструктури країни.