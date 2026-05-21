Категорія
Новини
Дата публікації

Фармкомпанія "Дарниця" привітала українців із Днем вишиванки – орнаментом на всю будівлю

дарниця
Ініціатива реалізована за фахової підтримки експертів Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара" / "Дарниця"

До Дня вишиванки, 21 травня, фармацевтична компанія "Дарниця" прикрасила фасад свого центрального офісу в Дарницькому районі Києва традиційним орнаментом вишивки Лівобережжя Київщини. Він вкрив усі шість поверхів будівлі.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Там зазначають, що для оформлення обрали автентичний орнамент: ромб і шеврон, восьмикутна зірка-ружа, поєднання червоного й чорного – характерна вишивка регіону.

У компанії пояснили, що вибір не випадковий, адже її виробництво знаходиться на лівому березі столиці вже понад 90 років.

"Це і привітання нас всіх зі святом, і знак поваги до українських традицій, які продовжують жити та об’єднувати людей навіть у найскладніші часи. Для нас важливо підтримувати не тільки розвиток сучасної фармацевтики, а й культурний контекст, у якому живе суспільство. Саме такі символи формують відчуття спільності, зв’язку між поколіннями і внутрішньої сили", – зазначила Ярослава Полякова, директорка компанії з управління репутацією.

До реалізації ініціативи було залучено 60 людей. Фото: пресслужба фармкомпанії "Дарниця"

Над проєктом на всіх етапах працювали 60 людей, підготовка полотна довжиною у 25 метрів і вагою конструктиву в 9 тонн зайняла місяць. 

Ініціатива реалізована за фахової підтримки експертів Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара".

Автор:
Артем Логінов