Ferrexpo залишилася без рейтингів Fitch: компанія вийшла з процесу оцінювання

Міжнародне агентство Fitch Ratings відкликало довгостроковий кредитний рейтинг Ferrexpo на рівні "CC" та короткостроковий — "C". Причиною стало рішення самої гірничорудної компанії припинити участь у процесі рейтингування.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Fitch Ratings.

В агентстві пояснили, що після виходу Ferrexpo з рейтингового процесу воно більше не матиме достатньої інформації для підтримання оцінок. Тому Fitch також припиняє рейтингове та аналітичне покриття компанії.

Це означає, що рейтинги "CC" і "C" не були знижені до ще нижчого рівня, а саме відкликані. Надалі Fitch не оновлюватиме оцінку кредитоспроможності Ferrexpo.

Ferrexpo виробляє залізорудні окатки, а її активи розташовані в Полтавській області. В Україні компанії належать Полтавський, Єристівський та Біланівський гірничо-збагачувальні комбінати.

Ferrexpo нещодавно залучила $100 млн

Рішення Fitch відбулося на тлі докапіталізації Ferrexpo. У серпні–вересні компанія залучила близько $100 млн через додаткову емісію акцій.

Близько $50 млн вклав власник Kernel Андрій Веревський, ще приблизно $40 млн — Fevamotinico S.a.r.l., пов'язана з Костянтином Жеваго.

Компанія розраховує, що залучених коштів вистачить для забезпечення операційних потреб протягом наступних 18 місяців за умови роботи на зниженому рівні.

Гроші планують спрямувати, зокрема, на відновлення тимчасово зупинених гірничодобувних і збагачувальних операцій в Україні, ремонти та технічне обслуговування.

За підсумками 2025 року виторг Ferrexpo скоротився на 16% — до $787 млн, EBITDA впала у 2,5 раза, до $28 млн, а чистий збиток зріс майже у 4,5 раза — до $223,9 млн.

Нагадаємо, на початку вересня Ferrexpo залучила близько $100 млн через розміщення нових акцій. Половину суми інвестував власник Kernel Андрій Веревський.