Ferrexpo осталась без рейтингов Fitch: компания вышла из процесса оценки

Международное агентство Fitch Ratings отозвало долгосрочный кредитный рейтинг Ferrexpo на уровне "CC" и краткосрочный — "C". Причиной послужило решение самой горнорудной компании прекратить участие в процессе рейтингования.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Fitch Ratings.

В агентстве пояснили, что после выхода Ferrexpo из рейтингового процесса оно больше не будет иметь достаточной информации для поддержки оценок. Потому Fitch также прекращает рейтинговое и аналитическое покрытие компании.

Это означает, что рейтинги "CC" и "C" не были снижены до еще более низкого уровня, а именно отозваны. В дальнейшем Fitch не будет обновлять оценку кредитоспособности Ferrexpo.

Ferrexpo производит железорудные окатки, а ее активы расположены в Полтавской области. В Украине компании принадлежат Полтавский, Еристовский и Билановский горно-обогатительные комбинаты.

Ferrexpo недавно привлекла $100 млн

Решение Fitch состоялось на фоне докапитализации Ferrexpo. В августе-сентябре компания привлекла около $100 млн из-за дополнительной эмиссии акций.

Около $50 млн вложил владелец Kernel Андрей Веревский, еще около $40 млн — Fevamotinico Sarl, связанная с Константином Жеваго.

Компания рассчитывает, что привлеченных средств хватит для обеспечения операционных потребностей в течение следующих 18 месяцев при работе на пониженном уровне.

Деньги планируют направить, в частности, восстановление временно остановленных горнодобывающих и обогатительных операций в Украине, ремонты и техническое обслуживание.

По итогам 2025 года выручка Ferrexpo сократилась на 16% — до $787 млн, EBITDA упала в 2,5 раза, до $28 млн, а чистый убыток вырос почти в 4,5 раза — до $223,9 млн.

Напомним, в начале сентября Ferrexpo привлекла около $100 млн из-за размещения новых акций. Половину суммы инвестировал владелец Kernel Андрей Веревский.