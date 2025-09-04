Fin.Marketing 2025 у Києві: подія року для фінансових маркетологів

Нещодавно у Києві відбувся перший закритий захід Fin.Marketing, організований Українською асоціацією фінтех та інноваційних компаній . Подія зібрала керівників marketing- та PR-сектору фінансів, банків, fintech-компаній і комунікаційних агентств, щоб обговорити ключові виклики та тенденції у сфері digital- комунікацій.

Протягом кількох годин учасники події мали змогу почути виступи провідних експертів, зануритися у дискусії про бренд, довіру та клієнтський досвід, а також отримати практичні інсайти від колег. Формат події був спрямований на створення простору для професійного діалогу та пошуку рішень, які визначатимуть майбутнє ринку.

Серед спікерів Fin.Marketing 2025 - Катерина Ільченко (Neuro-knowledge), Олена Ковальська (Офіс Президента України), Олексій Мороз (Sense Bank), Ксенія Сікорська (ПУМБ), Серафима Оліна (Moneyveo), Юлія Жулій (NovaPay), Софія Басій (Tranzzo), Оксана Аккерман (PR buro Ackermann), Василь Невмержицький (CreditWest Bank),Олена Цинтила (Телеканала “Ми - Україна”) та інші. Медіапартнерами події стали Happy.monday, Marketer, Кошт.медіа, DELO.UA, Mind, UA.News, Economist, Page та Ділова столиця.

Завершальним акордом першої частини стало нагородження від УАФІК Marketing Resilience Award - "Фінансовий маркетинг під час війни: кампанії, що змінювали реальність". Переможці отримали свої заслужені статуетки, а їхні кейси стали прикладом стійкості та сили комунікацій навіть у найважчі часи.

Почесні нагороди від Української асоціації фінтех та інноваційних компаній отримали:

За силу цифрової благодійності — Універсал Банк / Monobank

За кращу маркетингову колаборацію — Sense Bank

За системність в комунікаціях і вміння перетворювати негатив у позитив — NovaPay

За об'єднання гуманітарних, ветеранських і соціальних ініціатив в єдину екосистему відповідального бренду — ПУМБ

За практичні знання від бізнесу для бізнесу — Activitis

За системне просування інклюзивності у банківському секторі України — Ощадбанк

За створення візії сталого фінансування для країни, що відновлюється після війни — UGB Банк

Трендсеттер року у фінансовому маркетингу — Sense Bank

За зміцнення малого бізнесу в постраждалих регіонах України — UKRSIBBANK

За відображення стійкості та відваги працівників банку під час війни — ПриватБанк

За кращу e-commerce колаборацію — Банк Кредит Дніпро

За глибоке розуміння соціальних викликів війни — Raiffeisen Bank

За адаптивність, людяність і безпеку в кризу — Moneyveo

За активну соціальну позицію в умовах війни — Credit Agricole

За підкреслення цінності співробітників та людського підходу у кризу — ОТП Банк

За кращий ребрендинг — ПУМБ.

Окрім цього, під час події було оголошено про старт масштабного опитування маркетологів фінансового сектору, яке УАФІК проводить у партнерстві з Fintech Insider. Його мета - зафіксувати ключові виклики, з якими стикаються маркетологи, зібрати практичні інсайти та сформувати реальну картину стану фінансових комунікацій в Україні. УАФІК анонсувала переможцям розіграшу серед учасників анкетування безкоштовні квитки на події та брендований мерч у колаборації з Frolov.

У другій частині вечора відбулося урочисте оголошення рейтингу ТОП-50 найвпливовіших жінок фінтеху 2025. Партнером цієї події виступили Sense Hub від Sense Bank, Страхова компанія «Арсенал Страхування», та smart-бренду жіночого одягу juliyakros, співвласниця якого вручила дизайнерські квітки-кали неймовірним жінкам-лідеркам, котрі увійшли до ренкінгу, та розіграла декілька дизайнерських речей серед присутніх.

Цьогорічний Fin.Marketing 2025 підтвердив: маркетинг у фінансовому секторі залишається рушійною силою змін, навіть у найскладніші часи. УАФІК продовжує створювати простір для діалогу та розвитку індустрії, об’єднуючи тих, хто визначає майбутнє фінтеху в Україні.