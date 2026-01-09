Форум та премія "Лідери змін 2025": як в Україні формують нову культуру безпеки та відповідального лідерства

19 грудня у Києві відбувся щорічний Всеукраїнський форум "Лідери змін 2025" – ключова професійна подія у сфері безпеки та здоров’я на роботі, що об’єднала спеціалістів з безпеки праці, представників бізнесу, державних органів, експертної спільноти, HR-фахівців та міжнародних організацій.

Форум став підсумковою точкою року для галузі HSE та простором для стратегічної розмови про те, як в умовах війни, трансформацій і нових законодавчих вимог створювати сучасне, ефективне та відповідальне робоче середовище.

Організатором події виступив проєкт Worksafe.UA Безпека та здоров’я на роботі, який понад 15 років формує професійну спільноту та задає стандарти розвитку культури безпеки в Україні.

Відповідальне лідерство як основа змін

Центральною ідеєю форуму стало відповідальне лідерство – як рушій змін у сфері безпеки праці. У фокусі дискусій – не лише дотримання норм і вимог, а й перехід до системного мислення, де безпека, ментальне здоров’я, інклюзія та турбота про людину стають стратегічними пріоритетами бізнесу.

"Бути лідером змін – означає бачити далі, діяти відповідальніше і впливати масштабніше", – ця теза стала наскрізною для всіх панелей форуму.

Відкриття форуму: тон відповідального лідерства

Форум відкрила Олександра Дзюба, керівниця проєкту та головна редакторка журналу WorkSafe.UA Безпека та здоров’я на роботі. У вітальному слові вона наголосила, що безпека та здоров’я працівників сьогодні – це не допоміжна функція, а ключовий показник зрілості лідерства та стійкості бізнесу.

БЛОК 1. Лідерство у сфері безпеки праці

Перший блок був присвячений ролі лідера у формуванні культури турботи.

Ірина Чернишова, Certified Change Management Professional та CEO ChangeImpulse, у виступі "Change Leadership у дії" показала, як зміни в культурі безпеки стають частиною ДНК організації. Вона представила міжнародні практики корпоративного wellbeing та методичні підходи Асоціації Change Management Professionals (ACMP).

Олександр Чекригін, співзасновник Міжнародного Альянсу Стійкості, окреслив архітектуру стійкості як українську модель лідерства в комплексній безпеці, де безпека праці є одним зі стратегічних стовпів, а бізнес-рішення формують нові стандарти через практику.

Про виклики професії та втрату "кредиту довіри" до охорони праці говорила Альона Шинкаренко, експертка з розслідування нещасних випадків. Вона навела реальні приклади наслідків ігнорування безпеки та поділилася алгоритмами, як інженерам з ОП вибудовувати діалог із керівництвом.

Тему еволюції підходів продовжив Юрій Гелуненко, який порівняв класичну охорону праці з концепцією OHS – від контролю до лідерства та поведінкової культури безпеки.

Блок завершили практичним виступом Яни Богодист, директорки ТОВ "ДЕЛЬТА ПЛЮС УКРАЇНА", яка розповіла про формування культури носіння засобів індивідуального захисту як щоденної звички, а не формальної вимоги.

БЛОК 2. Закон 10147: нові правила гри

Панельну дискусію відкрили виступом Олександра Шутенка (Мінекономіки України), який окреслив статус Закону №10147 та його значення для євроінтеграції й формування нової культури безпеки.

Олександр Ігнатов, представник Держпраці, зосередився на перехідному періоді та практичних кроках, які мають зробити підприємства для підготовки до нових вимог.

Про трансформацію ринку аутсорсингу безпеки говорив Олег Кисловський (Smart Solutions), акцентуючи на поєднанні внутрішніх систем і зовнішніх сервісів.

Міжнародний вимір дискусії підсилили Małgorzata Majka та Robert Kozela, які представили польський досвід адаптації директив ЄС – від формальних перевірок до реальної поведінкової безпеки та програм zero accidents.

БЛОК 3. Інновації з безпеки праці на практиці

Цей блок показав, як технології вже сьогодні змінюють сферу безпеки.

Іван Легендзевич (SoftServe) розповів про роль штучного інтелекту в охороні праці та пожежній безпеці в ІТ-середовищі.

Наталія Михаленко, директорка центру "Профітех", наголосила, що ШІ стає партнером спеціаліста з безпеки, підсилюючи експерта, а не замінюючи його.

Окрему увагу привернув виступ Володимира Балябаса (4 HELPVR), присвячений VR-рішенням для навчання з безпеки життєдіяльності.

Валентина Забєліна, сертифікований експерт ESOSH, представила виступ "Інновації, що змінюють підхід до безпеки: український досвід для світу". У своїй доповіді вона зосередилася на практичних інструментах управління ризиками, які дозволяють бізнесу переходити від реактивної моделі безпеки до проактивної.

БЛОК 4. Ментальне здоров’я – ключ до безпечної поведінки

Модераторка панелі Світлана Сокуренко (ESOSH) підкреслила прямий зв’язок між психоемоційним станом працівників і ризиками нещасних випадків.

Олена Коновалова (Держпраці) представила офіційну статистику травматизму з психофізіологічних причин, а Сергій Савчук (МОП) розповів про створення служб психосоціальної підтримки на підприємствах.

Практичні кейси корпоративних програм підтримки презентували Ганна Лукашевич (1+1 media) та Людмила Калініченко і Сергій Малинка (UKRSIBBANK BNP Paribas Group).

БЛОК 5. Інклюзивність і безпечний простір для ветеранів

Панель модерувала Олена Степаненко (Конфедерація роботодавців України), акцентуючи на переході до реальних рішень.

Оксана Медведська, представниця Конфедерації роботодавців України, у виступі "Долаємо бар’єри разом: як створити можливості для ветеранів і людей з інвалідністю на ринку праці" зосередилася на практичних механізмах інтеграції ветеранів та людей з інвалідністю в робочі процеси.

Валерій Крутик, директор компанії "Елкон-дизайн", представив практичний кейс компанії щодо створення доступного та безпечного робочого середовища.

Дар’я Ніщета, лідерка команди з розвитку бренду роботодавця та культури, та Наталія Запорожець, старша HRBP фармацевтичної компанії "Дарниця", презентували програму підтримки мобілізованих, ветеранів, ветеранок та їхніх родин "Наші сильні".

Ірина Тарасова, CEO International Alliance for HR Readiness, у виступі "Стратегія Win-Win у менторстві ветеранів: їх самостійність – ваша бізнес-перевага" акцентувала на ролі менторських програм як інструменту сталого розвитку команд. Вона підкреслила, що ефективна інтеграція ветеранів у бізнес-середовище можлива лише за умови фокусу на їхній автономності, сильних сторонах і професійному потенціалі.

Особливо відгукнувся виступ спеціальної гості – Наталії Нагорної, воєнної кореспондентки ТСН, про етичне й нетравматичне висвітлення історій війни та ветеранів.

Кульмінація форуму – нагородження "Лідери змін"

Фіналом дня стала церемонія нагородження переможців премії "Лідери змін 2025", яка відзначає практики, що реально працюють:

Найкраща програма з безпеки праці – МХП

Інновація року – Група ДТЕК | ДТЕК Мережі

Культура безпеки – Імперіал Брендс Продакшн Україна

Найкраща програма з ментального здоровʼя – ТАС АГРО

Найкраща навчальна ініціатива – Карлсберг Україна

Безпечний робочий простір для ветеранів – ДТЕК Енерго

Спеціаліст року у сфері безпеки – Микола Середа

Відзнака WorkSafe.UA "Турбота про безпеку" – UKRSIBBANK BNP Paribas Group

Відзнака Конфедерації роботодавців України – Контінентал Фармерз Груп

Форум "Лідери змін 2025" став простором яскравих емоцій, важливих інсайтів і професійного діалогу, де кожен виступ доповнював загальну картину – безпека починається з лідерства, а зміни стають реальністю через щоденну практику.

Дякуємо партнерам:

Навчально-консультаційний центр "Профітех", "Delta Plus", "UKRSIBBANK", "ГЛЕБУС ЛЛС", "4 HELP VR ", Група компаній "НОВАТОР"

А також: "Graff", "DeLaMark", "Choco Fabrik", "Meddis", "Мо́ршинська", "VILLA UA", "Midot"

Інформаційні партнери:

"Smart Solutions", "Ділова столиця", "Сайт міста Києва 44.ua", "Delo.ua"