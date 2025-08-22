Голова Дніпропетровської облради: Є загроза зупинки "Арселору" через високі ціни на електроенергію

У Кривому Розі під загрозу зупинки потрапило одне з найбільших металургійних підприємств України — "АрселорМіттал". Причиною може стати стрімке зростання вартості електроенергії.

Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

За його словами, наслідки потенційної зупинки будуть критичними для всього міста.

"З урахуванням того, що ГЗК (гірничо-збагачувальний комплекс – ред.) працюють менш ніж наполовину, зупинка підприємства може стати найсильнішим ударом по Кривому Рогу. Якщо це станеться – може зрости безробіття та соціальне навантаження»", – наголосив він

Кр итична ситуація на підприємстві

"АрселорМіттал Кривий Ріг" ще раніше попереджав про надзвичайно складний фінансовий стан. За перші п’ять місяців 2025 року підприємство зазнало чистих збитків у розмірі близько 3,8 млрд грн, що пов’язано насамперед із високими тарифами на електроенергію.

З 1 серпня відбулося чергове підвищення цін, і за розрахунками компанії це призведе до додаткових річних витрат щонайменше на 3 млрд грн. У результаті під загрозою опинилися всі бізнес-процеси підприємства, яке є ключовим роботодавцем у регіоні та одним із найбільших платників податків у країні.