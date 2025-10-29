Google запускає безкоштовну практичну програму "ШІ для бізнесу"

Стійкість та розвиток малого та середнього бізнесу — основа економічного відновлення України. Саме підприємці створюють робочі місця, впроваджують інновації та рухають економіку вперед. У наш час справжній виклик вже не в тому, щоб зрозуміти, що таке ШІ, а в тому, як розкрити максимальний потенціал свого бізнесу за його допомогою.

Відсьогодні Google відкриває реєстрацію на безоплатний практичний курс "ШІ для бізнесу" для тих, хто хоче стати лідером змін у своїй компанії й навчитися ефективно і безпечно застосовувати ШІ-інструменти на практиці. Google Україна реалізує цю програму за підтримки Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України та української edtech-компанії Едера.

Для кого створено курс

Власників бізнесів і підприємців, які мають обмежений час і шукають способи, як ШІ може стати їхнім асистентом чи навіть ШІ-командою для реалізації планів.

Менеджерів та керівників, які прагнуть оптимізувати витрати, підвищити ефективність команди та ухвалювати кращі рішення на основі даних.

Фахівців , які хочуть працювати продуктивніше, отримати конкурентну перевагу та навчитися застосовувати ШІ у своїй ролі.

Формат навчання

Короткі відеоуроки (до 15 хвилин) з практичними прикладами з можливістю переглядати у зручний час і у власному темпі

Онлайн-зустрічі та воркшопи з експертами наживо

Підтримка під час навчання від однодумців-практиків, які впроваджують ШІ у своїх компаніях

Менторські сесії для 100 учасників.

Програма курсу

Курс триватиме п'ять тижнів і побудований на реальних бізнес-кейсах. Усі матеріали подані у форматі простих покрокових прикладів, що не потребують технічних знань.

Тиждень 1. Основи ШІ — трансформація бізнесу, безпека, етика та базові інструменти ШІ для підвищення ефективності.

Тиждень 2. Зростання бізнесу — маркетинг, контент і залучення нових клієнтів за допомогою ШІ.

Тиждень 3. Оптимізація процесів — автоматизація рутинних завдань, вдосконалення бізнес-процесів, підвищення ефективності команд.

Тиждень 4. Аналітика та фінанси — робота з даними, аналіз ринків, пошук нових можливостей зростання.

Тиждень 5. Власна ШІ-стратегія — створення покрокового плану впровадження ШІ у вашій компанії.

По завершенню курсу всі учасники отримають сертифікат, а 100 найактивніших учасників — потраплять до менторської програми, де експерти допоможуть розробити та реалізувати власну ШІ-стратегію.

Реєструйтесь вже зараз, щоб не пропустити початок навчання 10 листопада. Учасники щотижня будуть отримувати записані навчальні відео та зможуть долучатися наживо до онлайн вебінарів. Під час зустрічей буде можливість поставити запитання спікерам і взяти участь у грі Kahoot!, де на найактивніших чекатимуть нагороди від Google.

Дізнатися більше деталей та зареєструватися на курс можна на сайті за посиланням.

Більше курсів і матеріалів щодо використання штучного інтелекту для роботи і навчання можна знайти за посиланням.