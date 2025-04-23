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Готівкові надходження до кас банків цьогоріч вже склали 712,6 млрд грн

НБУ
Торговельна виручка стала найбільшим джерелом надходжень готівки до кас банків. / НБУ

У І кварталі 2025 року обсяги касових оборотів банків зросли на 13,2% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, досягнувши 712,6 млрд грн за надходженнями готівки до кас банків.

Про це інформує пресслужба НБУ.

Видача готівки з кас банків за період зросла на 8,4%, досягнувши 703,5 млрд грн. Збільшення обсягів готівки пояснюється підвищенням економічної активності, зокрема завдяки збільшенню заробітних плат та соціальних виплат, стабільному споживчому попиту на товари та послуги, а також покращенню енергетичної стабільності.

У І кварталі 2025 року найбільші обсяги готівки з кас банків були використані для таких операцій:

  • 86,1% — операції клієнтів з платіжними картками;
  • 3,8% — придбання іноземної валюти у клієнтів;
  • 3,4% — підкріплення операторів поштового зв'язку.

Найбільшими джерелами надходжень готівки до кас банків були (% від загального обсягу надходжень):

  • торговельна виручка – 29,3%;
  •  операції клієнтів з використанням платіжних карток – 22,4%; 
  • надходження від продажу іноземної валюти – 20,5%; 
  • виручка від усіх видів послуг – 13,3%.
Фото 2 — Готівкові надходження до кас банків цьогоріч вже склали 712,6 млрд грн

Нагадаємо, за даними Національного банку України, за січень-жовтень 2024 року банки ввезли в Україну готівкової валюти на суму $12,88 млрд, що на 81,4% більше, ніж за той самий період 2023 року.

Автор:
Ольга Опенько