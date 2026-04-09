Hisense став офіційним партнером ФК "Динамо" Київ

Бренд Hisense оголосив про початок співпраці з легендарним українським футбольним клубом "Динамо" (Київ). Відтепер Hisense виступає офіційним партнером, посилюючи свою присутність у світі великого спорту та підтримуючи футбол як гру, що об’єднує покоління.

Синергія технологій та спорту

Партнерство передбачає спільні маркетингові ініціативи, інтеграцію бренду в матчеві події клубу та реалізацію проєктів для вболівальників. Об’єднуючи інноваційні технології Hisense та енергію великого футболу, сторони прагнуть створити новий рівень емоційного досвіду для фанів як на стадіоні, так і вдома.

"Ми у Hisense переконані: футбол – це не тільки про спорт. Це спільна мова для різних поколінь, культур і спільнот. Саме тому компанія вже багато років поспіль інвестує у партнерства, що надихають мільйони людей у всьому світі",  — підкреслив Янко Штерн, керуючий директор регіону Північно-Східної Європи, Hisense Europe.

Футбол як частина глобальної стратегії бренду

Hisense має довгу та яскраву історію співпраці з наймасштабнішими футбольними подіями світу – такими як чемпіонати Європи УЄФА 2016, 2020 та 2024 років, а також чемпіонати світу з футболу 2022 і 2026 років. Системна підтримка міжнародних футбольних турнірів підтверджує прагнення бренду бути частиною глобальної футбольної екосистеми.

"Ми раді розпочати співпрацю з Hisense — глобальним технологічним брендом, який активно підтримує світовий футбол. Для ФК "Динамо" (Київ), клубу з великими традиціями та історією, що вже майже сто років формується перемогами, поколіннями футболістів і підтримкою вболівальників, важливо працювати з партнерами, які поділяють наші цінності розвитку, інновацій та високих стандартів у спорті", — зазначив генеральний директор ФК "Динамо" (Київ) Дмитро Бріф.

Hisense — міжнародний бренд побутової техніки та електроніки з широкою лінійкою продукції: від телевізорів і аудіосистем до холодильників, пральних машин, кліматичної та кухонної техніки. У своїх продуктах бренд поєднує сучасні технології, елементи штучного інтелекту та дизайн, орієнтований на комфортне життя.

Як високотехнологічний глобальний бренд, Hisense із гордістю розпочинає співпрацю з ФК "Динамо" (Київ) — клубом, що вже майже сто років пише свою історію. Партнерство покликане підтримати подальший розвиток клубу та створювати нові можливості для взаємодії з уболівальниками як в Україні, так і за її межами.