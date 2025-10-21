Запланована подія 2

Ідея скорочення кількості аптек в Україні є помилковою та небезпечною – ексглава МОЗ Олег Мусій

аптека, ліки
Українські аптеки є не просто місцем продажу ліків / Freepik

Українські аптеки є не просто місцем продажу ліків, а елементом критичної інфраструктури. Вони виконують соціальну, медичну і гуманітарну функції. Тому ідея скорочення кількості аптек в Україні є помилковою та небезпечною.

Про це написав колишній міністр охорони здоровʼя України Олег Мусій.

оли хтось говорить про скорочення кількості аптек, треба розуміти: йдеться не про економіку, а про здоров’я й життя людей. Аптека це не надлишок, а гарантія доступу до медицини. Це частина соціального захисту, пункт незламності і доказ того, що навіть у найтемніші часи українці залишаються спільнотою, де головне не прибуток, а людина", – вважає він.

Мусій зазначив, що минулорічний досвід блекаутів вже продемонстрував, чому важливо мати аптеку поруч.

птеки стали набагато більшою силою, ніж просто бізнесом. Вони перетворилися на справжні осередки стійкості пункти підтримки, турботи і надії. Саме фармацевти часто під час обстрілів рятують життя людей поряд із медиками, адже більшість з них проходить курси тактичної медицини", розповів колишній глава МОЗ.

За його словами, попри те, що аптеки – це бізнес, у воєнний час це ще й частина оборонного тилу: у прифронтових регіонах вони забезпечують чи не єдину можливу медичну допомогу населенню, а в містах, віддалених від фронту, слугують пунктами незламності та осередками світла, окрім своєї основної задачі – доступ до ліків.

Мусій також додав, що розширення та спрощення умов для аптечного бізнесу саме у сільській місцевості мало б бути пріоритетом державної політики і фармацевтичної галузі.

Нагадаємо, Олег Мусій був міністром охорони здоров'я з 27 лютого по 1 жовтня 2014 року. 