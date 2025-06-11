Інфляційний тиск знижується: пальне серед лідерів за стабільністю цін

У травні темпи зростання цін на пальне в Україні суттєво сповільнилися — лише 1,2% у річному вимірі. На тлі стрімкої інфляції у продовольчому та послуговому секторах, пальне виявилося одним із найбільш стабільних компонентів споживчого кошика.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Темпи зростання цін на пальне сповільнилися

У травні темпи зростання цін на пальне в Україні помітно сповільнилися порівняно з квітнем. Це стало результатом зниження вартості імпортного пального, профіциту дизельного палива та автогазу на внутрішньому ринку, а також активної конкуренції між автозаправними мережами в сегменті бензину.

Адміністративно регульовані ціни зросли

Більш стрімке зростання цін на окрему підакцизну продукцію було спричинене зростанням виробничих витрат, змінами в оподаткуванні для виробників і імпортерів тютюнових виробів, а також посиленням заходів щодо боротьби з тіньовим ринком. Водночас подорожчання фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання дещо сповільнилося завдяки певному зміцненню курсу гривні відносно долара США.

Ціни на сирі продукти харчування

У травні спостерігалося різке прискорення зростання цін на сирі продукти в річному вимірі. Відчутне подорожчання торкнулося свинини, курятини, яловичини, яєць і молока. Основними чинниками стали активний експорт, високі ціни на зовнішніх ринках, зростання собівартості виробництва та скорочення поголів’я свиней і великої рогатої худоби.

Ціни на яблука, кісточкові фрукти, ягоди й деякі тепличні овочі також зросли значно швидше через затримку дозрівання врожаю та зниження його обсягів, спричинені холодною погодою та заморозками. Водночас прискорилося зростання вартості риби, круп, борошна та соняшникової олії.

Інфляція прискорилася

Загалом інфляція у весняні місяці зростала, проте, за оцінками Національного банку України, у травні вона вже досягла свого піку в цьому році.

У подальшому очікується її поступове уповільнення завдяки кільком чинникам. Серед них – збільшення пропозиції продовольства завдяки надходженню нового врожаю, покращення ситуації в енергетичному секторі порівняно з минулим роком, зниження світових цін на нафту та ослаблення зовнішнього цінового тиску.

Крім того, на інфляційні процеси позитивно впливатимуть і заходи монетарної політики НБУ. Важливу роль також відіграє ефект високої бази порівняння минулого року – зокрема через одноразове зростання тарифів на електроенергію у червні 2024 року, що суттєво вплинуло на статистичні показники.