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Инфляционное давление снижается: горючее - среди лидеров по стабильности цен
В мае темпы роста цен на горючее в Украине существенно замедлились только 1,2% в годовом измерении. На фоне стремительной инфляции в продовольственном и услуговом секторах горючее оказалось одним из наиболее стабильных компонентов потребительской корзины.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.
Темпы роста цен на топливо замедлились
В мае темпы роста цен на топливо в Украине заметно замедлились по сравнению с апрелем. Это явилось результатом снижения стоимости импортного топлива, профицита дизельного топлива и автогаза на внутреннем рынке, а также активной конкуренции между автозаправочными сетями в сегменте бензина.
Административно регулируемые цены выросли
Более стремительный рост цен на отдельную подакцизную продукцию был вызван ростом производственных затрат, изменениями в налогообложении для производителей и импортеров табачных изделий, а также усилением мер по борьбе с теневым рынком. В то же время, подорожание фармацевтической продукции, медицинских товаров и оборудования несколько замедлилось благодаря определенному укреплению курса гривны по отношению к доллару США.
Цены на сырые продукты питания
В мае наблюдалось резкое ускорение роста цен на сырые продукты в годовом исчислении. Ощутимое подорожание коснулось свинины, курятины, говядины, яиц и молока. Основными факторами стали активный экспорт, высокие цены на внешних рынках, рост себестоимости производства и сокращение поголовья свиней и крупного рогатого скота.
Цены на яблоки, косточковые фрукты, ягоды и некоторые тепличные овощи также выросли значительно быстрее из-за задержки созревания урожая и снижения его объемов, вызванных холодной погодой и заморозками. В то же время ускорился рост стоимости рыбы, круп, муки и подсолнечного масла.
Инфляция ускорилась
В целом, инфляция в весенние месяцы росла, однако, по оценкам Национального банка Украины, в мае она уже достигла своего пика в этом году .
В дальнейшем ожидается ее постепенное замедление благодаря нескольким факторам. Среди них – увеличение предложения продовольствия благодаря поступлению нового урожая, улучшению ситуации в энергетическом секторе по сравнению с прошлым годом, снижению мировых цен на нефть и ослаблению внешнего ценового давления.
Кроме того, на инфляционные процессы будут положительно влиять и меры монетарной политики НБУ.