Інвестиційно-будівельний конгрес IBC 2026, Real Estate Market Awards та Інтер’єр Року. Нерухомість: головна подія року для ринку нерухомості України

26 березня 2026 року у Києві, в КВЦ "Парковий", відбудеться Інвестиційно-будівельний конгрес (IBC) 2026 у поєднанні з Real Estate Market Awards та Інтер’єр Року. Нерухомість – центральні галузеві події, що об’єднають капітал, девелопмент, інвестиції, архітектуру, дизайн та управлінські рішення ринку нерухомості України.

IBC 2026 – це простір, де формується порядок денний галузі, обговорюються стратегічні сценарії розвитку країни та ухвалюються рішення, що впливатимуть на девелопмент, інвестиції та міське середовище у 2026–2027 роках.

Організатор події – Медіагрупа DMNTR, одна з найвпливовіших бізнес-медіагруп України з багаторічним досвідом створення масштабних галузевих форумів і професійних премій.

Масштаб і формат

6 000+ учасників;

100+ спікерів;

15 панельних дискусій;

50+ виставкових стендів;

офлайн + онлайн формат.

Серед аудиторії – девелопери, інвестори, архітектори, власники бізнесу, CEO, топменеджмент, представники фінансового сектору та суміжних індустрій.

Ключові напрямки IBC 2026 для професійної аудиторії

1. Інвестиції та стратегія в умовах трансформації ринку.

IBC 2026 зосереджений на реальних інвестиційних механізмах, фінансових моделях, аналітиці ринку та практичних кейсах. Це подія для тих, хто не просто спостерігає за змінами, а формує їх.

2. Девелопмент, архітектура та місто як система.

Конгрес об’єднує девелопмент, архітектуру, урбаністику та управління простором в єдину логіку розвитку – від концепції до реалізації, від проєкту до впливу на місто та суспільство.

3. Репутація, статус і визнання ринку.

У межах події відбудеться нагородження переможців Real Estate Market Awards 2026 та Інтер’єр Року. Нерухомість – головні конкурси ринку нерухомості України, які відзначають компанії, проєкти та лідерів, що задають стандарти якості, відповідальності та професіоналізму.

Програма дня

09:00–18:00 | Ділова програма Інвестиційно-будівельного конгресу (IBC)

панельні дискусії та професійні батли;

виступи лідерів ринку;

інвестиційна аналітика та прогнози;

презентації кейсів і партнерських рішень;

робота виставкової зони.

В обговоренні та висловлюванні думок у панельних дискусіях запрошені до участі Ігор Гуда – засновник "Креатор-Буд", Ігор Ніконов – засновник KAN Development, Сергій Пилипенко – СЕО Ковальська , Олексій Баранов – Засновник і СЕО компанії А ДЕВЕЛОПМЕНТ, Артур Мхітарян – засновник і CEO девелоперської компанії Taryan Group, Ростислав Мельник – CEO Корпорації Нерухомості РІЕЛ Вавриш Андрій – СЕО Saga Development, Давимука Роман – СЕО Avalon, Борис Голденштейн – засновник та CEO ZEZMAN HOLDING, Ігор Ільчишен – засновник девелоперсько-інвестиційної компанії Aha Group; Олександр Селезньов – засновник інвестиційної компанії MIND CAPITAL PRO; Сергій Одарич – засновник ODA DEVELOPMENT; Іван Молчанов - співвласник Stolitsa Group, співзасновник DIM 9000; Анна Попруга – керівник відділу маркетингу KAN Development, Марк Марченко – СЕО SENSAR Development Віталій Мельник – Віцепрезидент UDP, керівник напрямку розвитку інноваційних парків, Олександр Лахтіонов – Засновник і CEO компаній RITM Group, експерт із розвитку девелоперських та інвестиційних проєктів, Марк Кестельбойм – CEO Well-Being Contech, Андрій Длігач – д.е.н., Голова Advanter Group, Голова Ради Коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, Засновник міжнародної бізнес-спільноти BOARD, Дмитро Карпіловський – Професійний full-time інвестор, 20 років практичного досвіду, експерт по дохідній нерухомості, засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні - УкрІнвестКлуб та інші.

18:00–21:00 | Вечірня програма та церемонія нагородження

Real Estate Market Awards 2026 та Інтер’єр Року. Нерухомість

Театр "Різні"

концерт Дмитра Прокопова

концерт гурту "Друга Ріка"

Ведучі вечора: Антон Поліщук, Нікіта Добринін

Чому IBC 2026 – подія, яку не можна пропустити

прямий доступ до ключових гравців ринку

концентрація інвестиційної та девелоперської експертизи в один день

потужний PR та репутаційний ефект

нові партнерства, угоди та інвестиційні можливості

присутність у професійному середовищі, де формуються рішення на рівні галузі

IBC 2026 – це не просто конгрес. Це точка синхронізації бізнесу, капіталу та бачення розвитку країни.

Дата і місце

26 березня 2026 року

09:00–21:00

КВЦ "Парковий", Київ

Головна зала "Чаша", 3 поверх

🔗 Детальна інформація та участь: www.ibc-ua.info

Контакти для ЗМІ та партнерів

Організатор: Медіагрупа DMNTR

+38 (044) 461 91 28

www.ibc-ua.info