InvestMan & Investwoman 2025: Синергія чоловіків і жінок для сприяння економічному розвитку, залучення інвестицій та стійкості бізнесів

3 червня 2025 року у Києві у КВЦ «Парковий» відбудеться ключова інвестиційна подія року — форум - виставка InvestMan 2025, що об’єднає понад 30 провідних українських і міжнародних експертів, підприємців, лідерів бізнесу, аналітиків, представників інвестфондiв та урядових структур.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України. 2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами Забронювати участь

Захід створить умови для проведення ефективних зустрічей та налагодження довготривалих партнерств, переговорів та обміну досвідом, залучення інвестицій, розширення бази контактів та нетворкінгу.

Досвідчені інвестори отримають нові інструменти для диверсифікації своїх портфелів та розгляду нових можливостей, а початківці — знання та контакти, необхідні для старту в світі фінансів.

Серед ключових спікерів форуму:

Андрій Длігач, засновник Advanter Group та бізнес-спільноти Board,

Сергій Цівкач, Managing Partner Albright Stonebridge Group,

Олена Бабикіна, керівниця онлайн-платформи Brave Inventors,

Наталія Грищенко, заступник виконавчого директора німецько-української ПТП,

Давід Томашевський, керівник економічного відділу Посольства республіки Польщі в Україні,

Крістіна Мікулова, Європейський інвестиційний банк,

Дмитро Кузьменко, CEO UVCA,

Марія Романова, CEO Radar Tech,

Галина Янченко, народна депутатка, голова ТСК з питань захисту прав інвесторів,

Олександр Качура, голова комітету Верховної ради України з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського союзу,

Михайло Гранчак, Керівний директор Інвест-Банківського напряму Dragon Capital,

Євгеній Шакотько, Business partnership platform,

Назарій Волянський, директор зі звʼязків з органами державної влади в Україні UNIMOT GROUP Capital,

Марина Кінах, заслужений журналіст України, куратор телевізійних соціальних проектів, громадський діяч, прес-аташе УСПП,

⁠Олена Еро, керівниця проєкту з розвитку МСБ Unlimit Ukraine Європейської Бізнес Асоціації,

Олена Гарєєва, CEO UkrSmartTech AI System,

інші представники провідних компаній, інституцій і стартапів.

Основні теми форуму

InvestMan 2025 стане епіцентром діалогу про:

нові вектори розвитку економіки України;

можливості залучення міжнародного фінансування;

інвестиційні інструменти для малого та середнього бізнесу;

захист інвесторів та економічну безпеку;

креативну економіку, технології, жінок у бізнесі;

інвестицій в нерухомість.

InvestMan — це не просто захід, це рух, що створює капітал.

Долучайтесь до події, яка формує майбутнє українських інвестицій!

Придбайте квитки тут.

Конференція-виставка Investman Ukraine відбудеться 3 червня 2025 у КВЦ "Парковий" (Київ, Паркова дорога, 16-а).

Початок реєстрації: 10.30

Креативний партнер заходу - компанія BRAIN TANK, технічний партнер -VideoLife, партнер дискусій інвестиції в нерухомість.- Green Rest.

Відстежуйте актуальну інформацію тут: investman.com.ua, facebook.com/investman.ukraine.