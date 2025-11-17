Кадровий голод? А продажі ніхто не відміняв

Український бізнес сьогодні живе в умовах постійного дефіциту людей. Знайти, навчити й утримати команду продажів та сервісу — довго, дорого і нервово. У цей час конкуренти вже забирають ваших клієнтів швидкістю реакції та якістю сервісу.

Ми закриваємо цю проблему — професійним контакт-центром на аутсорсі.

Це готова команда, яка працює замість вашого власного кол-центру, але за вашими правилами та бізнес-цілями.

Тетяна Віканова, СЕО GolosOk:

Ми побудували універсальний контакт-центр, орієнтований на підтримку та зростання продажів українських компаній у різних сферах: ритейл, банки, фінансові сервіси, e-commerce, медичні та сервісні компанії.

Наші оператори не просто “беруть трубку” — вони допомагають продавати й утримувати клієнтів".

Ми закриваємо для бізнесу:

класичні продажі товарів і послуг;

вхідні та вихідні дзвінки;

запис клієнтів на прийом до лікаря чи інші послуги;

нагадування, супровід, інформування;

утримання та повернення клієнтів, які давно не купували.

Серед наших партнерів: GoIT, UABRAINS, АССОЛЬ, "Технохноїжак", "Багатий наставник", "Освітня Компанія", Університет сучасних технологій, FranchAI, FinUp Project.

У нас понад 15 ліній, ми робимо партнерам до 40% продажів.

Сьогодні сервіс — це вже не "приємний бонус", а реальний фактор, який впливає на виручку.

Клієнт очікує швидкої відповіді, адекватного спілкування та відчуття турботи. Якщо цього немає — він йде до тих, у кого є.

Ми поєднуємо:

технології — сучасні системи обробки звернень, аналітика, контроль якості;

людей — навчених операторів із досвідом у різних галузях;

гнучкість — швидко масштабуємо команди під сезонні піки та маркетингові кампанії.

"Наш досвід роботи з банками, фінансовими компаніями та ритейлом показує: якісний сервіс прямо впливає на рівень продажів. Бізнес отримує готову професійну команду без додаткових витрат на штат, офіс та інфраструктуру. Наша мета — давати сервіс, який перевищує те, що компанії зазвичай можуть побудувати всередині себе", — зазначає СЕО компанії.

Повний супровід клієнта — від першого контакту до повторної покупки

Наш контакт-центр працює за принципом повного циклу: ми супроводжуємо клієнта на всіх етапах взаємодії з вашим бізнесом — від першого дзвінка чи заявки до повторних покупок та лояльності.

Серед ключових переваг для власника бізнесу:

висока якість комунікації — стандарти, скрипти, навчання, контроль;

швидке масштабування — додаємо людей під сезон, промо, запуск нових продуктів;

гнучка фінансова модель — ви платите за послугу, а не утримуєте власний кол-центр.

У результаті ви зберігаєте фокус на головному: продукті, стратегії та зростанні продажів, а не на поточному менеджменті операторів.

Кому це особливо вигідно

Наша послуга — для компаній, які: