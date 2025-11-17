- Тип
Кадровий голод? А продажі ніхто не відміняв
Український бізнес сьогодні живе в умовах постійного дефіциту людей.
Знайти, навчити й утримати команду продажів та сервісу — довго, дорого і нервово.
У цей час конкуренти вже забирають ваших клієнтів швидкістю реакції та якістю сервісу.
Ми закриваємо цю проблему — професійним контакт-центром на аутсорсі.
Це готова команда, яка працює замість вашого власного кол-центру, але за вашими правилами та бізнес-цілями.
Тетяна Віканова, СЕО GolosOk:
Ми побудували універсальний контакт-центр, орієнтований на підтримку та зростання продажів українських компаній у різних сферах: ритейл, банки, фінансові сервіси, e-commerce, медичні та сервісні компанії.
Наші оператори не просто “беруть трубку” — вони допомагають продавати й утримувати клієнтів".
Ми закриваємо для бізнесу:
- класичні продажі товарів і послуг;
- вхідні та вихідні дзвінки;
- запис клієнтів на прийом до лікаря чи інші послуги;
- нагадування, супровід, інформування;
- утримання та повернення клієнтів, які давно не купували.
Серед наших партнерів: GoIT, UABRAINS, АССОЛЬ, "Технохноїжак", "Багатий наставник", "Освітня Компанія", Університет сучасних технологій, FranchAI, FinUp Project.
У нас понад 15 ліній, ми робимо партнерам до 40% продажів.
Сьогодні сервіс — це вже не "приємний бонус", а реальний фактор, який впливає на виручку.
Клієнт очікує швидкої відповіді, адекватного спілкування та відчуття турботи. Якщо цього немає — він йде до тих, у кого є.
Ми поєднуємо:
- технології — сучасні системи обробки звернень, аналітика, контроль якості;
- людей — навчених операторів із досвідом у різних галузях;
- гнучкість — швидко масштабуємо команди під сезонні піки та маркетингові кампанії.
"Наш досвід роботи з банками, фінансовими компаніями та ритейлом показує: якісний сервіс прямо впливає на рівень продажів. Бізнес отримує готову професійну команду без додаткових витрат на штат, офіс та інфраструктуру. Наша мета — давати сервіс, який перевищує те, що компанії зазвичай можуть побудувати всередині себе", — зазначає СЕО компанії.
Повний супровід клієнта — від першого контакту до повторної покупки
Наш контакт-центр працює за принципом повного циклу: ми супроводжуємо клієнта на всіх етапах взаємодії з вашим бізнесом — від першого дзвінка чи заявки до повторних покупок та лояльності.
Серед ключових переваг для власника бізнесу:
- висока якість комунікації — стандарти, скрипти, навчання, контроль;
- швидке масштабування — додаємо людей під сезон, промо, запуск нових продуктів;
- гнучка фінансова модель — ви платите за послугу, а не утримуєте власний кол-центр.
У результаті ви зберігаєте фокус на головному: продукті, стратегії та зростанні продажів, а не на поточному менеджменті операторів.
Кому це особливо вигідно
Наша послуга — для компаній, які:
- хочуть збільшити ефективність продажів;
- прагнуть підняти рівень сервісу без роздування штату;
- не готові інвестувати у власний контакт-центр, інфраструктуру та постійний рекрутинг;
- мають сезонні піки або регулярні кампанії, коли “своїх людей” стабільно не вистачає.