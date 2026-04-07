Кампанія на підтримку Третього армійського корпусу: ОТП Банк зібрав 2,7 млн грн
Під час масштабної благодійної кампанії "Це має значення" від штабного фонду Третього армійського корпусу АТ "ОТП Банк" зібрав 2,7 млн грн. Ці кошти вже спрямовані на допомогу захисникам із 3 АК.
У кампанії взяли участь понад 5 тис. клієнтів та працівників банку. Вони змагалися в застосунку OTP Bank UA на онлайн-аукціоні за ексклюзивні лоти: прапор від 3 АК, платівку "Пророки, Третя штурмова" – "Новий день", набір книжок "Котигорошко" з побажаннями від захисників тощо. Найзапекліша боротьба точилася за прапор України, підписаний захисниками з 3 АК: було зроблено 55 ставок, стяг викуплений за 105 тис. грн.
Крім того, клієнти та співробітники ОТП Банк відкрили в застосунку 400 допоміжних зборів – "Купи", а також робили свій внесок окремими донатами, за що мали змогу отримати унікальну "сорочку" на свою картку. Ті, хто здійснювали благодійні перекази у відділенні банку, отримували мерчі від штабного фонду Третього армійського корпусу.
"ОТП Банк швидко зібрав 2,7 млн грн завдяки тому, що наші збори прозорі. Безпека донатів у нашому застосунку, безпека допоміжних Куп ( звідки можна вивести кошти лише на рахунок благодійної організації) – ми надаємо всі інструменти для тих, хто готовий допомогти. Водночас надзвичайно пишаємося усіма благодійниками та дякуємо їм за підтримку ініціативи. Це – те, що має значення сьогодні, і для всієї команди банку було великою честю долучитися до кампанії. Для нас – це про системність у допомозі тим, хто допомагає країні вистояти у ці надскладні часи", – розповіла team-лідерка проєкту OTP Bank Helps Ukraine, директорка департаменту з продажів роздрібного бізнесу та управління мережею АТ "ОТП Банк" Леся Сирота.
Вона зазначила, що банк провів уже шостий благодійний онлайн-аукціон просто у банківському застосунку. "Це особлива унікальна можливість ОТП Банк – ми не просто організовуємо критично важливі збори, а даємо клієнтам шанс здобути на аукціонах пам’ятні, історичні речі, що передають дух епохи. Учасники наших онлайн-кампаній відчувають свій особливий зв'язок з тими, кому ми допомагаємо, це історія про спільнодію на благо країни", – наголосила вона.
"Це має значення" – соціальна ініціатива від штабного фонду 3 АК, головна ідея якої – нагадати про важливість і значущість діяльності захисників та захисниць, волонтерів та волонтерок, а також усіх громадян країни, які живуть та працюють сьогодні в Україні.