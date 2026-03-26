ОТП Банк визначив безпеку даних клієнтів основним пріоритетом при запровадженні Open Banking

АТ "ОТП Банк" визначає безпеку клієнтських даних та чіткі пріоритети розвитку як ключову основу впровадження Open Banking. Саме контроль і надійний захист інформації клієнтів є базовою цінністю, навколо якої банк будує нові сервіси та підходи до взаємодії в межах відкритого банкінгу.

Про це розповів Head of Digital OTП Банк Максим Волченко під час панельної дискусії "Open Banking & Instant Payments. Нова архітектура платежів в Україні" на конференції Pay.Forum.

За словами Максима Волченка, сьогодні Open Banking варто розглядати як екосистему, яка перебуває на етапі становлення та комплаєнсу. Наразі банки ще впроваджують необхідні зміни, адаптуються до нових вимог і паралельно стикаються з викликами, притаманними початковій фазі розвитку.

"Фокус команди ОТП Банк – на нашій основній цінності як Банку – це безпеці клієнтських даних. Впроваджуючи Open Banking, ми концентрувалися саме на безпеці та зручності надання і підтвердження згоди на передачу фінансової інформації та проведення платежів", – пояснив Head of Digital OTП Банк.

Водночас ринок лише починає формувати реальну клієнтську цінність Open Banking. Наразі більшість користувачів ще не до кінця розуміють можливості нової моделі, а частина клієнтів відчуває занепокоєння щодо захисту своїх даних. Окрему роль у розвитку Open Banking відіграє впровадження миттєвих платежів. Максим Волченко наголошує: без цього компонента відкрита банківська екосистема не зможе повною мірою розкрити свій потенціал.

"Клієнти почнуть розуміти Open Banking тоді, коли з’являться сервіси, які принесуть реальну цінність. З нашого боку можу сказати, що 93% платежів у застосунку OTP Bank UA проводяться в середньому за 3 секунди. Ми як Банк активно розвиваємо та популяризуємо миттєві платежі як частину клієнтського досвіду", – підкреслив Максим Волченко.

Очікується, що наступним етапом стане активне підключення сторонніх провайдерів (TPP), які почнуть працювати з даними, після чого до процесу повноцінно долучаться клієнти. Саме їхній зворотний зв’язок дозволить ринку сформувати релевантні продукти та сервіси.

Водночас, за словами Head of Digital OTП Банк, ключова цінність полягає не лише у швидкості платежу, а й у повноцінності транзакції та сервісах навколо неї – деталізованій інформації, категоризації витрат та фінансових інсайтах, до яких вже звикли користувачі карткових продуктів. Саме тому одним із головних викликів ринку стане створення такого досвіду в A2A-платежах, який буде не гіршим, а кращим за картковий досвід.

