ОТП Банк та "Енергетична Альтернатива" розширюють доступ українського бізнесу до сучасних енергоефективних рішень

Стабільність бізнесу дедалі більше залежить від його енергетичної автономності. З метою розширення доступу українських компаній до сучасних рішень у сфері відновлюваної енергетики та відкриття нових можливостей для фінансування таких проєктів АТ "ОТП Банк" та ТОВ "Енергетична Альтернатива" оголосили про початок співробітництва.

У межах партнерства Банк готовий кредитувати встановлення сонячних електростанцій та інших енергоефективних систем, які пропонує компанія "Енергетична Альтернатива". Фінансування доступне строком до 7 років із власним внеском від 15%, що дозволяє бізнесу реалізувати проєкт без значного навантаження на бюджет. Відсоткова ставка може становити 5%, 7% або 9% річних у межах державної програми "Доступні кредити". Додатковою перевагою є можливість отримання компенсації від ЄБРР у розмірі до 30% вартості проєкту, і це суттєво підвищує економічну ефективність інвестицій.

"Досвід ОТП Банк у сфері кредитування дозволяє швидко реагувати на запити бізнесу, підбирати оптимальні умови для клієнтів та своєчасно спрямовувати ресурси на реалізацію ініціатив. Ми прагнемо підтримувати українські підприємства у впровадженні інноваційних технологій, які допоможуть стати енергетично незалежними та розвиватися. Співпраця з ТОВ "Енергетична Альтернатива" дає змогу запропонувати комплексний підхід до реалізації енергоефективних проєктів: консультації експертів, професійний підбір обладнання та зручної моделі фінансування, запуск СЕС", – зазначила Ірина Кабанцева, керівник проєктів та програм з альтернативних каналів продажів ОТП Банк.

ТОВ "Енергетична Альтернатива", яке працює на українському ринку з 2008 року, є імпортером якісного обладнання з Європи та Азії. Компанія спеціалізується на проєктуванні та монтажі рішень для сонячної й теплової енергетики, розробляє готові проєкти "під ключ", що передбачають встановлення сонячних електростанцій, геліосистем, систем опалення без газу та автономного освітлення.

"Поєднання професійного інжинірингу та доступного фінансування дає бізнесу можливість реалізовувати енергетичні ініціативи швидко та зважено. Ми забезпечуємо повний цикл робіт, а ОТП БАНК спрощує шлях від ідеї до її практичної реалізації", – додав Михайло Танасевич, директор ТОВ "Енергетична Альтернатива".

Ліцензія НБУ № 191 від 05.10.2011 р. Внесено до Державного реєстру банків №273 від 02.03.1998 р. 
Актуальні умови перевіряйте на сайті.