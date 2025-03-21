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Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року

війна
Велика війна триває три роки / Генеральний штаб ЗСУ

Триває 1122-й день повномасштабної війни в Україні.

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Мапа бойових дій в Україні станом на 21 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 94 авіаударів, скинувши 151 КАБ. Крім цього, здійснив 6449 обстрілів, зокрема 187 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Краснопілля, Михайлівське, Угроїди, Осоївка, Миропільське, Петрушівка, Михайлівське Сумської області; Новопіль Донецької області; Запоріжжя, Гуляйполе, Кам’янське, Різдвянка, Нижня Хортиця Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, два артилерійські засоби, склад боєприпасів та одну ворожу понтонну переправу.

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Мала Шапківка, Глибоке та Вовчанськ.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Петропавлівки.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки, Копанок та Надії.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки, а також у напрямках Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Міньківки, Ступочок та в бік Олександро-Шультиного і Предтечиного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак неподалік населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка, а також у напрямках Муравки та Котлярівки.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у бік Шевченко та в районах Вільного Поля, Костянтинополя і Розливу.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у бік Щербаків і Степового.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року
Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 18 авіаударів, скинувши при цьому 27 КАБ, здійснив 363 обстріли, чотири з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько