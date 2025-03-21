Карта бойових дій в Україні на 21 березня 2025 року

Триває 1122-й день повномасштабної війни в Україні .

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Мапа бойових дій в Україні станом на 21 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 166 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, а також 94 авіаударів, скинувши 151 КАБ. Крім цього, здійснив 6449 обстрілів, зокрема 187 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження близько трьох тисяч дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Краснопілля, Михайлівське, Угроїди, Осоївка, Миропільське, Петрушівка, Михайлівське Сумської області; Новопіль Донецької області; Запоріжжя, Гуляйполе, Кам’янське, Різдвянка, Нижня Хортиця Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, два засоби протиповітряної оборони, два артилерійські засоби, склад боєприпасів та одну ворожу понтонну переправу.

На Харківському напрямку ворог дев’ять разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Мала Шапківка, Глибоке та Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Піщаного, Іванівки, Кругляківки, Загризового, а також у напрямку Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази. Намагався вклинитися в нашу оборону в напрямках Нового, Новомихайлівки та поблизу Ямполівки, Копанок та Надії.

На Сіверському напрямку ворог здійснив три спроби йти вперед у районі Білогорівки, а також у напрямках Верхньокам’янського та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку окупанти чотири рази атакували в районах Міньківки, Ступочок та в бік Олександро-Шультиного і Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 25 атак неподалік населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 штурмові дії агресора в районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Зелене Поле, Тарасівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Преображенка та Андріївка, а також у напрямках Муравки та Котлярівки.

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 15 атак у бік Шевченко та в районах Вільного Поля, Костянтинополя і Розливу.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази йшли вперед на позиції наших захисників у бік Щербаків і Степового.

На Гуляйпільському і Придніпровському напрямках минулої доби боєзіткнень не відбулося.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Минулої доби ворог завдав 18 авіаударів, скинувши при цьому 27 КАБ, здійснив 363 обстріли, чотири з яких — із РСЗВ. Українські захисники зупинили 18 штурмових дій загарбників.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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