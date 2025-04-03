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Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року

зсу, дрон
Велика війна триває три роки / Генштаб ЗСУ

Триває 1135-й день повномасштабної війни в Україні.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
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Мапа бойових дій в Україні станом на 3 квітня 2025

Останні дані зі звіт (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 216 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 123 КАБ. Крім цього, здійснив майже 6400 обстрілів, з них 107 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2377 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Тур’я, Угроїди, Михайлівське, Петрушівка, Миропільське Сумської області; Козача Лопань Харківської області; Покровськ, Яблунівка, Олександро-Калинове, Малинівка, Нова Полтавка, Гродівка, Удачне, Котлярівка, Новопавлівка, Красна Поляна, Іскра, Одрадне, Новопіль Донецької області; Залізничне, Гуляйполе, Новодарівка Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, пункт управління БпЛА та артилерійську систему противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося два боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ та у бік Кам’янки.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 21 раз. Намагався просунутися уперед неподалік Надії, Торського, Новоєгорівки, Колодязів, Ямполівки, Новолюбівки та Діброви.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили п’ять штурмових дій ворожих військ в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося шість штурмових дій противника в районі Часового Яру та в бік Новомаркового, Ступочок і Предтечиного.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 28 атак в районах Торецька, Озарянівки, Диліївки, Кримського та Леонідівки.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 80 атак агресора у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Суха Балка, Шевченко, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Зелене, Новий Труд, Котлине, Удачне, Котлярівка, Успенівка та Андріївка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 13 ворожих штурмів в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, Веселе та Бурлацьке.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку, поблизу Привільного та Новосілки, Сили оборони успішно відбили п’ять ворожих атак.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року

На Оріхівському напрямку, в районах населених пунктів Степове, Малі Щербаки, Кам’янське та Новоданилівка, загарбники здійснили 12 штурмів позицій наших захисників.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року

Минулої доби на Придніпровському напрямку агресор п’ять разів намагався просуватись до позицій наших оборонців.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 28 атак противника. Ворог завдав 343 артилерійських обстрілів, з них п’ять — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 20 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 3 квітня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Нагадаємо, Генштаб ЗСУ спростував заяви про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Бойові дії на Курському напрямку тривають, проте українські підрозділи перегрупувалися, зайняли вигідніші рубежі оборони та продовжують виконувати бойові завдання.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько