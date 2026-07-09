Казахстан скасував стягнення $1,4 мільярда з російського "Газпрому" на користь "Нафтогазу"

Суд Міжнародного фінансового центру "Астана" (МФЦА) скасував раніше винесене рішення про визнання та примусове виконання в Казахстані арбітражного рішення проти ПАТ "Газпром" за позовом НАК "Нафтогаз України" на суму близько 1,4 мільярда доларів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Forbes Kazakhstan.

Міжнародного фінансового центру "Астана" - спеціальної фінансової зони в Казахстані з окремою судовою системою, яка працює в рамках британського права, - дозволив виконання цього рішення на території країни. Тобто ухвалив рішення стягнути з російського "Газпрому" 1,4 мільярда доларів на користь України.

Проте вже 7 липня суд першої інстанції МФЦА переглянув справу та дійшов протилежного висновку. На його думку, у МФЦА відсутня юрисдикція для визнання та виконання даного арбітражного рішення ICC – тож попереднє рішення було скасовано.

Окремо суд дійшов висновку, що при винесенні початкового рішення справу розглядали без участі та попереднього повідомлення "Газпрому", тоді як під час перегляду було заслухано аргументи обох сторін. В результаті суд постановив, що він не має повноважень для виконання рішення ICC, винесеного за межами Казахстану і поза арбітражною системою МФЦА.

У травні міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв заявляв, що суперечка не пов'язана з юрисдикцією країни, тому рішення суду не буде виконуватися.

Суперечка між "Нафтогазом" та "Газпромом" пов'язана з контрактом 2019 року на транзит газу через Україну. Після зупинки транзиту через станцію "Сохрановка" у 2022 році українська компанія вимагала компенсацію.

Нагадаємо, у березні 2026 року Група "Нафтогаз України" остаточно виграла арбітражний спір проти "Газпрому" на суму понад $1,4 млрд. Тоді Федеральний верховний суд Швейцарі ї відхилив скаргу російської компанії та залишив чинним рішення арбітражу, ухвалене у червні 2025 року