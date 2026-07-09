Казахстан отменил взыскание $1,4 миллиарда с российского "Газпрома" в пользу "Нафтогаза"

Суд Международного финансового центра "Астана" (МФЦА) отменил ранее вынесенное решение о признании и принудительном исполнении в Казахстане арбитражного решения против ПАО "Газпром" по иску НАК "Нафтогаз Украины" на сумму около 1,4 миллиарда долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Forbes Kazakhstan.

Международный финансовый центр "Астана" - специальной финансовой зоны в Казахстане с отдельной судебной системой, работающей в рамках британского права, - разрешил выполнение этого решения на территории страны. То есть, принял решение взыскать с российского "Газпрома" 1,4 миллиарда долларов в пользу Украины.

Однако уже 7 июля суд первой инстанции МФЦА пересмотрел дело и пришел к противоположному выводу. По его мнению, у МФЦА отсутствует юрисдикция для признания и выполнения данного арбитражного решения ICC – поэтому предыдущее решение было отменено.

Отдельно суд пришел к выводу, что при вынесении первоначального решения дело рассматривалось без участия и предварительного уведомления "Газпрома", в то время как во время пересмотра были заслушаны аргументы обеих сторон. В результате суд постановил, что у него нет полномочий для выполнения решения ICC, вынесенного за пределами Казахстана и вне арбитражной системы МФЦА.

В мае министр юстиции Казахстана Эрлан Сарсембаев заявлял, что спор не связан с юрисдикцией страны, поэтому решение суда не будет производиться.

Реакция "Нафтогаза"

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий отреагировал на новое решение суда, отметив, что юристы компании изучают его.

"Нафтогаз" принимает во внимание публичные комментарии должностных лиц, которые звучали во время рассмотрения дела, и ожидает, что дальнейшее рассмотрение будет происходить в соответствии с принципами верховенства права, независимости суда и международных обязательств Казахстана", - подчеркнул глава "Нафтогаза".

По его словам, компания использует все доступные юридические механизмы для взыскания более $1,4 млрд, присужденных международным арбитражем, и, несмотря на отдельные процессуальные решения в отдельных юрисдикциях, эту работу продолжат.

Корецкий отметил, что одновременно с этим долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" продолжает расти. Он добавил, что на сумму задолженности ежедневно начисляются проценты, и вся сумма в полном объеме будет взыскана с российской компании в пользу "Нафтогаза".

Спор между "Нафтогазом" и "Газпромом" связан с контрактом 2019 года на транзит газа через Украину. После остановки транзита через станцию "Сохрановка" в 2022 году украинская компания потребовала компенсацию.

Напомним, в марте 2026 года Группа "Нафтогаз Украины" окончательно выиграла арбитражный спор против "Газпрома" на сумму свыше $1,4 млрд. Тогда Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил жалобу российской компании и оставил в силе решение арбитража, принятое в июне 2025 года.