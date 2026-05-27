Kernel інвестував у громади 1 млрд грн та запустив модель співфінансування

Агрохолдинг Kernel підбив підсумки другого сезону програми розвитку регіонів "Моя громада: разом з Kernel". У межах стратегії підтримки регіонів компанія за останні чотири роки інвестувала у розвиток громад 1 млрд грн.

Про це пише Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Програма передбачає перехід від класичної благодійності до моделі співфінансування: на кожну гривню, яку мешканці збирають через краудфандинг, компанія додає ще 10 гривень.

За два роки її реалізації профінансовано 67 локальних ініціатив на суму понад 10 млн грн. Ще понад 1,3 млн грн громади залучили самостійно через краудфандингову платформу "Моє місто".

У компанії зазначають, що ініціатива спрямована на підтримку громадських організацій, шкіл, комунальних закладів та місцевих активістів у створенні та реалізації власних проєктів.

Цьогоріч громади залучили майже 1 млн грн, що на 46% більше порівняно з попереднім роком. Також зросла кількість заявок: якщо у 2025 році надійшло 196 заявок із п’яти областей, то цього року – 411 заявок із 12 регіонів України.

"Програма "Моя громада: разом з Кернел" – це про людей, які не чекають змін, а створюють їх самі. Ми бачимо великий запит на розвиток своїх міст і сіл навіть під час війни, і наше завдання – дати місцевим активістам інструменти. Механіка краудфандингу допомагає зробити перевірку: якщо мешканці готові підтримати ідею бодай невеликим внеском, значить, запит реальний. Збір через відкриту платформу – це прозорість, яка будує довіру всередині громад. Також цей інструмент допомагає громадським організаціям, волонтерам повірити в свої сили і самостійно навчитись втілювати корисні ідеї", – зазначає Лілія Марачканець, директорка БФ "Разом з Кернел".

У 2026 році переможцями програми стали 34 проєкти, на реалізацію яких компанія спрямувала 4,5 млн грн. Серед напрямів – ветеранські простори, підтримка ментального здоров’я, безбар’єрні спортивні майданчики та освітні ініціативи.

У компанії також зазначають, що паралельно з фінансуванням локальних проєктів Kernel проводить навчання для представників громад щодо роботи з міжнародними інвестиціями та європейськими грантовими програмами.