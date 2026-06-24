Київ вводить обмеження для фур під час спеки

У Києві у періоди підвищення температури повітря понад +28°C запроваджуватимуть обмеження руху великовагового транспорту на всіх в’їздах до міста.

Як пше Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Правила для вантажівок під час спеки

У Києві під час періодів, коли температура повітря перевищуватиме +28°C, на всіх в’їздах до міста діятимуть обмеження руху великовагового транспорту. Йдеться про вантажні автомобілі загальною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь більш як 7 тонн.

Такі заходи запроваджуються в умовах прогнозованої спеки з метою захисту дорожнього покриття від передчасних пошкоджень. Обмеження діють відповідно до розпорядження КМДА від 7 липня 2012 року №1173 "Про обмеження руху великовагового автотранспорту на вулицях і дорогах міста Києва у зв’язку з підвищенням температури повітря".

Контроль за дотриманням встановлених вимог здійснюватиме Управління патрульної поліції у місті Києві.

Нагадаємо, з 22 червня до 15 липня на бульварі Лесі Українки в Печерському районі Києва частково обмежуватимуть рух транспорту.