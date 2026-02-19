Запланована подія 2

Комітет Верховної Ради виявив ризики для торгівлі з ЄС у законопроєкті про нікотинові паучі

Верховна Рада України
Євроінтеграційний комітет просить доопрацювати законопроєкт №14110-д / Вікіпедія

Комітет Верховної Ради з питань інтеграції України до Євросоюзу рекомендував доопрацювати законопроєкт №14110-д про регулювання нікотинових паучів з урахуванням норм ЄС та після консультацій з Єврокомісією.

Про це пише Delo.ua з посиланням на висновок комітету.

У ньому зазначено, що деякі положення законопроєкту суперечать праву ЄС. Наприклад, згадується алогічне визначення нікотиновмісного продукту як "тютюнового виробу, що не містить тютюну" та інші невідповідності.

Щодо запропонованого в законопроєкті максимального рівня нікотину в 1 мг на пауч, то комітет вважає, що таке обмеження може стати технічним бар’єром у торгівлі з ЄС.

"Встановлення ліміту нікотину в 1 мг, якому не відповідають стандартні діапазони на ринку ЄС, що становлять 3-20 мг, фактично може унеможливити доступ імпортних товарів на ринок України", – йдеться у висновку.

Нагадаємо, наприкінці 2025 року Комітет Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування підтримав законопроєкт №14110-д щодо регулювання нікотинових паучів і рекомендував ВР ухвалити його у першому читанні за основу.

Законопроєкт передбачає заборону продажу паучів неповнолітнім, заборону реклами, спонсорства та промоції, розміщення медичного попередження на упаковці не менш як на 65% її площі, а також граничний вміст – 1 мг нікотину в одному паучі.

Українські бізнес-асоціації висловилися проти законопроєкту №14110-д, який фактично запроваджує заборону обігу нікотинових паучів, адже це, на їхню думку, призведе до негативних фінансово-економічних наслідків та погіршення інвестиційного клімату.