Компанія "Данон Україна" отримала сертифікацію B Corp із результатом 102 бали

компанія Данон Україна
"Данон Україна" офіційно приєднався до глобальної спільноти B Corp / "Данон Україна"

"Данон Україна" офіційно приєднався до глобальної спільноти B Corp — компаній, які доводять, що бізнес може бути силою добра. У процесі аудиту "Данон Україна" отримав 102 бали, підтвердивши, що діяльність компанії відповідає міжнародним стандартам соціальної та екологічної відповідальності.

Що таке B Corp?

B Corp (від Benefit Corporation) — це міжнародна сертифікація для компаній, які не лише прагнуть прибутку, а й дбають про позитивний вплив на людей, громади та планету. Щоб стати B Corp, бізнес проходить незалежну оцінку за багатьма критеріями, серед яких умови праці, вплив на довкілля, прозорість та етичність управління, внесок у розвиток суспільства тощо.

Мінімальний поріг для отримання сертифікації становить 80 балів, водночас, в середньому, за результатами аудиту компанії отримують 50,9 балів. Результат Данон  Україна у 102 бали вкотре засвідчує відданість компанії цілям сталого розвитку та є результатом багаторічної роботи над:

  • високими стандартами безпеки та якості продукції;
  • екологічною відповідальністю та зменшенням впливу виробництва на довкілля;
  • створенням чесних і прозорих умов праці для співробітників;
  • підтримкою громад та втіленням благодійних ініціатив.

"Отримання сертифікації B Corp із результатом 102 бали — це важливе визнання для "Данон" в Україні. Ми підтвердили, що працюємо відповідально, дбаємо про людей і довкілля та розвиваємо бізнес із довгостроковим позитивним впливом — на суспільство, навколишнє середовище та економіку. Ми віримо, що бізнес має сенс тоді, коли приносить користь не лише компанії, а й суспільству. Сертифікація B Corp підтверджує, що для нас це не просто слова" підкреслює Віктор Піддубний, директор з фінансів та бізнес-результативності "Данон" в Україні.

Профіль "Данон Україна" вже доступний на офіційному сайті B Corp із деталями оцінки. 

Довідка про B Corp

B Corp (Benefit Corporation) — міжнародна сертифікація, яку отримують компанії, що поєднують прибутковість із позитивним впливом на суспільство та довкілля. Сертифікацію проводить неприбуткова організація B Lab, створена у 2006 році у США.

Місія B Lab — трансформувати глобальну економіку так, щоб вона працювала на благо всіх людей і планети. Організація розробила систему оцінювання B Impact Assessment, яка охоплює понад 200 критеріїв: екологічна відповідальність, умови праці, корпоративна прозорість, етика бізнесу, внесок у розвиток громад.

Сьогодні у світі понад 10 000 компаній у 102 країнах мають статус B Corp, серед них як глобальні корпорації, так і невеликі підприємства.