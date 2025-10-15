Компанія "Інтерактивні системи навчання" відкрила перше в Україні виробництво інтерактивних панелей для навчання

В Києві відкрилося виробництво інтерактивних панелей "1-Vision" на одному з авторизованих заводів компанії "Інтерактивні системи навчання (ICH), що спеціалізується на виробництві мультимедійного обладнання для навчання.

Про це інформує пресслужба ІСН.

Повідомляється, що на виробництві відбувається повний технологічний цикл:

складання корпусів;

монтаж електроніки;

тестування продукції;

упаковка готових виробів.

Засновник ІСН Іван Волков розповів, що для компанії важливо забезпечити високий рівень технологічності та контроль якості на кожному етапі.

В Києві відкрилося виробництво інтерактивних панелей "1-Vision" / "Інтерактивні системи навчання" (ІСН)

"Відкриття нового виробництва дозволяє нам надалі задовольняти потреби українських навчальних закладів у сучасному освітньому обладнанні та гарантувати якісну підтримку з урахуванням запитів користувачів", – наголосив він.

В 2026 році ІСН планує збільшити виробничі потужності та розширити асортимент.

За словами Волкова, через економічні, логістичні та технічні складнощі попит на інтерактивні освітні системи в Україні сьогодні в рази перевищує пропозицію.

"Створення локальних виробничих потужностей може суттєво покращити ситуацію. Тим більше, що такі проєкти можуть бути реалізовані в межах програми ЄС – Ukraine Facility. Це хороша мотивація для українських компаній розвивати виробництво в Україні", – додав він.

В 2026 році ІСН планує збільшити виробничі потужності та розширити асортимент / "Інтерактивні системи навчання" (ІСН)

Що відомо про ІСН

Компанія "Інтерактивні системи навчання" була створена в 2019 році.

Вона спеціалізується на виробництві та постачанні інтерактивних панелей для навчання закладам середньої та вищої освіти. За цей час понад 100 тисяч учнів в межах державних програм були охоплені навчанням з допомогою мультимедійного обладнання. Також 3,5 тисячі освітні установи по всій Україні отримали технічний супровід від фахівців ІСН.

Фінансування від Ukraine Facility

Ukraine Facility – масштабна програма фінансової підтримки України від Європейського Союзу на 2024–2027 роки, яка надасть до €50 мільярдів для стабілізації бюджету, стимулювання інвестицій, реформування економіки та підтримки відновлення України.

Програма має на меті стимулювати комплексне економічне зростання, підтримати малий та середній бізнес та сприяти відновленню, реконструкції та модернізації України.