Тип
Партнерський матеріал
Категорія
Новини
Дата публікації

Конкурс PR-кейсів 2025: проголосуй за найсильніший проєкт українського PR

Конкурс PR-кейсів 2025
Конкурс PR-кейсів 2025 / MMR

Оргкомітет Конкурсу PR-кейсів оголошує про початок голосування за найкращі проєкти в Конкурсі PR-кейсів 2025.

Сьогодні комунікації українського бізнесу стали дзеркалом нашої реальності. Вони відображають правду воєнного часу, уособлюють стійкість і водночас передають емоційний нерв суспільства. 

Конкурс PR-кейсів цього року покаже, як бренди в умовах викликів та нестабільності відображають цінності, зміцнюють довіру, ведуть діалог із суспільством і відкривають нові стандарти професійності у сфері комунікацій.

Голосувати за номінантів у кожній номінації можна 1 раз на добу з однієї IP-адреси. Голосування триватиме до 27 жовтня 23:59.

Переможці стануть відомі 30 жовтня та будуть нагороджені під час PR-марафону.

Наголошуємо на тому, що після закриття голосування відбудеться модерація голосів — оргкомітет перевірить усі проєкти на накрутку. Зазначаємо, що у разі виявлення підозрілої активності фінальна кількість голосів за певні проєкти може відрізнятися від цифри, що буде зафіксована станом на кінець читацького голосування.

Разом із читацькою спільнотою MMR свою роботу розпочинає і експертне журі. Оцінювання буде відбуватися за такими критеріями:

  • актуальність проєкту;
  • результат проєкту;
  • рівень реалізації та/чи креативності.

Переможців буде визначено за сумою балів онлайн-голосування та оцінок експертного журі.

Запрошуємо нашу читацьку спільноту оцінити проєкти Конкурсу PR-кейсів.