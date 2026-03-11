Конкурс соціальних ініціатив "Відповідальна країна 4.0": голосування розпочато

Оргкомітет конкурсу соціальних ініціатив "Відповідальна країна 4.0" оголошує про початок голосування за найкращі КСВ-ініціативи бізнесу.

Мета конкурсу – розповісти про найкращі ініціативи відповідального бізнесу, показати різні підходи до підтримки ЗСУ, ветеранів, постраждалих від війни, розвитку економіки та суспільства, а також зафіксувати практики, що формують теперішнє та майбутнє України.

Голосувати за номінантів у кожній номінації можна 1 раз на добу з однієї IP-адреси. Голосування триватиме до 27 березня 23:59, а переможці стануть відомі згодом на сторінках MMR.ua та Delo.ua.

Після завершення читацького голосування всі результати пройдуть модерацію: оргкомітет перевірить проєкти на предмет накрутки голосів. У разі виявлення підозрілої активності фінальна кількість голосів може відрізнятися від показників, зафіксованих на момент закриття голосування.

Разом із читацькою спільнотою MMR свою роботу розпочинає і експертне журі. Оцінювання буде відбуватися за такими критеріями:

відповідність результатів меті проєкту;

результат реалізації;

рівень реалізації та/чи креативності.

Переможців буде визначено за сумою балів онлайн-голосування та оцінок експертного журі.