Конкурс соціальних ініціатив "Відповідальна країна 4.0": термін прийому заявок подовжено

Оргкомітет конкурсу "Відповідальна країна 4.0" подовжив терміни прийому анкет до 27 лютого 23:59. Для участі в конкурсі необхідно заповнити анкету.

За останні роки український бізнес суттєво змінився. Він миттєво реагує на кризи та добре відчуває суспільство. Він реалізує разові ініціативи та впроваджує системні рішення. Благодійність часто буває його окремою функцією або відповідальність інтегрується у бізнес-модель і щоденні дії.

Сьогодні український відповідальний бізнес – це не лише про допомогу під час війни, а про здатність відчувати контекст, у якому ми живемо, і проявляти позицію у складних та чутливих питаннях. Про теплу ковдру та корм для бездомної тварини під час морозів, про українську мову у закладах, про підтримку активістів на протестах, про донацію крові, про роботу з людьми та громадами, турботу про довкілля, підтримку постраждалих від війни та багато іншого. Про негучні вчинки та вибір не мовчати.

MMR – топове медіа про маркетинг, комунікації та креатив – за підтримки Delo.ua продовжує спецпроєкт "Відповідальна країна". Проєкт було започатковано у 2023 році як відповідь на виклики війни. Сьогодні це платформа для бізнесів, які формують нові стандарти відповідальності в Україні.

Мета – розповісти про найкращі ініціативи відповідального бізнесу, показати різні підходи до підтримки ЗСУ, ветеранів, постраждалих від війни, розвитку економіки та суспільства, а також зафіксувати практики, що формують теперішнє та майбутнє України.

До участі у конкурсі запрошуються компанії та організації, які реалізують соціальні, благодійні, оборонні, освітні, інноваційні та культурні ініціативи – як масштабні програми, так і точкові проєкти з вимірюваним результатом.

Номінації Відповідальна країна 4.0:

Проєкт для підтримки оборони: масштабні ініціативи бізнесів, які впроваджують технологічні, матеріальні або гуманітарні рішення для зміцнення обороноздатності країни та забезпечення підтримки військових.

Корпоративний благодійний фонд: створення бізнесами ефективного інструменту для збору коштів на реалізацію благодійних проєктів.

Співпраця бізнесу та благодійного фонду: реалізація спільних важливих соціальних проєктів у партнерстві.

Бойові бригади та бізнес: ініціативи, спрямовані на підтримку бойових бригад, та проєкти, створені у співпраці бізнесу з військовими для посилення обороноздатності країни та захисту її суверенітету.

Підтримання ветеранів: ініціативи, що сприяють реадаптації ветеранів до цивільного життя, їхньому працевлаштуванню та інтеграції у бізнес-процеси.

Підтримання постраждалих від війни: програми фінансової та гуманітарної допомоги, евакуація населення та тварин, відбудова зруйнованої інфраструктури, створення тимчасового житла та притулків.

Відповідальний бізнес та ESG: ініціативи бізнесу, які інтегрують відповідальність у бізнес-модель та демонструють системний підхід: турботу про довкілля, соціальну підтримку людей і громад, прозоре та етичне управління компанією, що створює довготривалий вплив на компанію та суспільство.

Інклюзія та рівність: ініціативи бізнесу, що забезпечують доступність, комфорт та рівні можливості для всіх.

Психологічна підтримка та ментальне здоров’я: ініціативи, спрямовані на допомогу у подоланні стресу, травм війни та збереженні ментального здоров’я населення, включаючи ветеранів, переселенців і дітей.

Підтримка малого бізнесу та підприємців: ініціативи, що допомагають розвитку малого бізнесу, стартапів та сприяють підприємницькій активності, особливо серед переселенців, ветеранів та молоді.

Розвиток освіти, культури та спорту: благодійні проєкти бізнесів, що забезпечують розвиток та удосконалення суспільно важливих сфер.

Охорона довкілля: ініціативи, спрямовані на захист природи, раціональне використання природних ресурсів, впровадження екологічно безпечних рішень та підтримку сталого розвитку.

Заповнити анкету для участі в конкурсі "Відповідальна країна 4.0" можна за посиланням. Кінцевий термін подачі анкети – 27 лютого 23:59.

Участь у конкурсі платна. Один проєкт може бути поданий лише в одну номінацію, а компанія може подати необмежену кількість проєктів для участі у конкурсі. Один проєкт НЕ може бути поданий у декілька номінацій.