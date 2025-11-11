Кожна гривня доданої вартості створює ще 10 в інших галузях: Кока‍‌‍‍‍-Кола‍ представила результати дослідження соціально-економічного впливу

Згідно з даними дослідження, у 2024 році Кока-Кола забезпечила приріст ВВП України на 19,1 млрд грн. Економічний вплив від діяльності компанії простежується у торгівлі, логістиці, промисловості, сільському господарстві та інших суміжних сферах.

Як пише Delo.ua, про це повідомили представники Кока-Кола під час презентації в Американській торговельній палаті в Україні.

Дослідження соціально-економічного впливу діяльності Кока-Кола в Україні провела міжнародна дослідницька компанія зі штаб-квартирою у Нідерландах Steward Redqueen — на основі макроекономічних показників України у 2024 році та даних, наданих Кока-Кола.

19,1 млрд грн — сума, що охоплює не лише додану вартість, згенеровану самою компанією, але також внесок Кока-Кола в економіку країни по всьому ланцюгу створення вартості. Кожна гривня, яку генерує Кока-Кола, створює ще десять гривень доданої вартості в суміжних галузях.

У 2024 році 72% бюджету закупівель компанія спрямувала вітчизняним постачальникам, що свідчить про глибоку інтеграцію Кока-Кола в українську економіку.

Результати дослідження також підтвердили значний вплив компанії на ринок праці: її діяльність сприяє створенню в Україні 31,7 тис. робочих місць. Одне робоче місце в Кока-Кола підтримує ще 25 у торгівлі, логістиці, промисловості, сільському господарстві та інших сферах.

Крім того, за підсумками 2024 року діяльність компанії допомогла сформувати 8,1 млрд грн податків (приблизно 0,5% від усіх податкових надходжень держбюджету) і забезпечила 5,4 млрд грн виплат заробітної плати (0,2% національного фонду оплати праці). До цих показників, крім власного внеску компанії, включені також податки та заробітні плати, які сплатили постачальники та партнери Кока-Кола у різних сферах економіки.

Внесок Кока-Кола в економіку за усім ланцюжком створення вартості у 2024 році та підтримка і відновлення громад. Джерело: Кока-Кола

"Ми йдемо у майбутнє разом з Україною. Дослідження соціально-економічного внеску підтвердило значний вплив Кока-Кола на ВВП, створення робочих місць та високий рівень інтеграції в українську економіку, що є найкращим свідченням нашої відданості українському народу. Ми і надалі послідовно розвиватимемо наш бізнес в Україні разом із українськими постачальниками і клієнтами", — заявив генеральний директор "Кока-Кола Беверіджиз Україна Лімітед" Душан Мітрев.

Окрім внеску в розвиток економіки, Кока-Кола залишається одним із найбільших корпоративних донорів гуманітарних проєктів у країні. З початку повномасштабного вторгнення Система компаній Кока-Кола разом із Фундацією Кока-Кола спрямували близько 40 млн доларів США на відбудову соціальної інфраструктури, допомогу громадам і підтримку працівників та їхніх сімей.

Спочатку Кока-Кола зосередила зусилля на найбільш гострих потребах українців: 70 000 продуктових наборів і питна вода для постраждалих внаслідок бойових дій, 5 000 спальних комплектів для центрів ВПО тощо.

Згодом Кока-Кола спрямувала ресурси на підтримку громад та відновлення інфраструктури. Зокрема, на відбудову дитячого садочка в Київській області, придбання 105 мобільних котелень, які забезпечують теплом лікарні, школи і житлові будинки, а також передачу громадам 54 електрогенераторів.

Мобільні котельні, які забезпечують теплом лікарні, школи та житлові будинки. Джерело: Кока-Кола

В Кока-Кола наголошують: сталий розвиток, підтримка громад і відповідальне ведення бізнесу залишаються стратегічними пріоритетами компанії в Україні.