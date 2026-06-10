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Кредитна історія має ціну: кейс клієнта банку "Південний" – компанії "Полістіл"

Директор з корпоративного бізнесу банку "Південний" Сергій Костров і фінансова директорка компанії "Полістіл" Олена Усенко під час конференції Brave CFO Gathering
Директор з корпоративного бізнесу банку "Південний" Сергій Костров і фінансова директорка компанії "Полістіл" Олена Усенко під час конференції Brave CFO Gathering / Банк "Південний"

Що допомагає бізнесу залучати фінансування навіть після втрати виробництва та релокації? Відповідь на це питання обговорили Сергій Костров, директор з корпоративного бізнесу банку "Південний", і Олена Усенко, фінансова директорка компанії "Полістіл", під час конференції Brave CFO Gathering на прикладі реальної історії партнерства банку та бізнесу.

Наприкінці 2021 року "Полістіл" реалізував інвестиційний проєкт зі створення лінії фарбування оцинкованого металопрокату в Харкові. Компанія профінансувала будівництво виробничого комплексу та придбання обладнання власним коштом, а банк "Південний" надав кредитну лінію в тому числі і на фінансування оборотного капіталу для закупівлю сировини.

Перший запуск виробництва планувався на березень 2022 року, але почалося повномасштабне вторгнення. Через бойові дії підприємство не змогло розпочати повноцінну роботу. Попри можливість скористатися форс-мажорними обставинами, компанія ухвалила рішення повністю виконати кредитні зобов’язання перед банком і розпочати релокацію обладнання.

"Кредитна історія та репутація компанії – це актив, який залишається з бізнесом незалежно від обставин. Саме тому виконання взятих на себе зобов’язань стало для нас принциповим рішенням", – зазначила Олена Усенко.

Після релокації виробництва до іншого регіону компанія поступово відновлювала діяльність власним коштом. Згодом для подальшого розвитку виникла потреба у новому фінансуванні.

За словами Сергія Кострова, вирішальними факторами для продовження співпраці стали не лише фінансові показники компанії, а й позитивна кредитна історія, підтверджена в найскладніший період, відкритість у комунікації та якісне фінансове планування.

"Кредитна історія має реальну вартість. Репутація, готовність виконувати зобов’язання, прозорість та якісно підготовлена стратегія залишаються фундаментом довгострокового партнерства між банком і бізнесом навіть у найскладніші часи", – сказав він.

За словами Олени Усенко, прозорість має бути не вимушеним кроком, а частиною корпоративної культури. Реалістичні прогнози, регулярний моніторинг показників і відкритий діалог щодо ризиків дозволяють банку та клієнту говорити однією мовою цифр і спільно планувати розвиток бізнесу.

Сьогодні співпраця між банком "Південний" та компанією "Полістіл" триває, а цей кейс став прикладом того, як відповідальне партнерство допомагає українському бізнесу відновлюватися, залучати фінансування та продовжувати розвиток під час війни.