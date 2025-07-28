Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,78

+0,01

EUR

48,98

--0,12

Готівковий курс:

USD

41,70

41,63

EUR

49,20

49,02

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Актуально Актуально
Категорія
Новини
Дата публікації

Кредиторам буде дуже тяжко керувати терміналом без досвіду – перший директор "Олімпексу" про майбутнє захопленого активу

зерно
Кредитори намагаються відібрати контроль над зерновим терміналом

Кредиторам, які через суди намагаються відібрати контроль над зерновим терміналом “Олімпекс Купе”, буде дуже тяжко ним управляти без досвіду.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявив Віктор Юханов, який стояв біля витоків створення об'єкта.

На думку Юханова, складність інженерної структури та відсутність професійної команди зроблять спроби управління об’єктом безглуздими. Кожен елемент комплексу — частина єдиного ланцюга, і розрив у будь-якому місці паралізує роботу.

"Кредитори отримали валізу без ручки. Дуже важку валізу. Це складний механізм. Усе автоматизовано, але якщо прийдуть люди, які в цьому не розуміються — усе швидко вийде з ладу", — пояснив Юханов.

Він також наголосив, що багаторічна команда, яку сформували Гроза та Науменко, є єдиною запорукою стабільної роботи. Без неї термінал фактично приречений на зупинку.

"З Грозою й Науменком піде й уся команда. А без неї — цей об’єкт не запустити. Це не просто елеватор, а цілий логістичний конгломерат із складною системою управління, яка роками вдосконалювалась", — підкреслив екскерівник.

Контекст:

У 2019–2021 роках GNT Group залучила $95 млн кредиту від фондів Argentem та Innovatus під заставу ключових активів, зокрема терміналу "Олімпекс Купе" в Одесі. На початку повномасштабної війни, через блокаду портів, компанія тимчасово не змогла обслуговувати борг. Замість реструктуризації, кредитори вирішили отримати ключовий актив – зерновий термінал. Відтоді Argentem і Innovatus намагаються повністю перебрати управління терміналом.

Проте українська сторона наполягає: без фахової команди комплекс не зможе працювати. Суди в Швейцарії та ОАЕ вже ухвалили рішення на користь акціонерів GNT, визнавши частину дій кредиторів незаконними.