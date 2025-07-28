Кредиторам буде дуже тяжко керувати терміналом без досвіду – перший директор "Олімпексу" про майбутнє захопленого активу

Кредиторам, які через суди намагаються відібрати контроль над зерновим терміналом “Олімпекс Купе”, буде дуже тяжко ним управляти без досвіду.

Про це в інтерв’ю Цензор.НЕТ заявив Віктор Юханов, який стояв біля витоків створення об'єкта.

На думку Юханова, складність інженерної структури та відсутність професійної команди зроблять спроби управління об’єктом безглуздими. Кожен елемент комплексу — частина єдиного ланцюга, і розрив у будь-якому місці паралізує роботу.

"Кредитори отримали валізу без ручки. Дуже важку валізу. Це складний механізм. Усе автоматизовано, але якщо прийдуть люди, які в цьому не розуміються — усе швидко вийде з ладу", — пояснив Юханов.

Він також наголосив, що багаторічна команда, яку сформували Гроза та Науменко, є єдиною запорукою стабільної роботи. Без неї термінал фактично приречений на зупинку.

"З Грозою й Науменком піде й уся команда. А без неї — цей об’єкт не запустити. Це не просто елеватор, а цілий логістичний конгломерат із складною системою управління, яка роками вдосконалювалась", — підкреслив екскерівник.

Контекст:

У 2019–2021 роках GNT Group залучила $95 млн кредиту від фондів Argentem та Innovatus під заставу ключових активів, зокрема терміналу "Олімпекс Купе" в Одесі. На початку повномасштабної війни, через блокаду портів, компанія тимчасово не змогла обслуговувати борг. Замість реструктуризації, кредитори вирішили отримати ключовий актив – зерновий термінал. Відтоді Argentem і Innovatus намагаються повністю перебрати управління терміналом.

Проте українська сторона наполягає: без фахової команди комплекс не зможе працювати. Суди в Швейцарії та ОАЕ вже ухвалили рішення на користь акціонерів GNT, визнавши частину дій кредиторів незаконними.