Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,10

43,90

EUR

51,15

50,90

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Тип
Новини компаній
Категорія
Новини
Дата публікації

Кредобанк оголосив конкурс інвестиційних проєктів для ветеранського бізнесу з грантовою підтримкою

Кредобанк працює на банківському ринку понад 35 років / Кредобанк

Кредобанк за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) та консалтингової компанії Korn Ferry відкрив прийом заявок на участь у конкурсі інвестиційних проєктів для ветеранського бізнесу. Фінал ініціативи відбудеться 22 квітня у Києві в межах ветеранської конференції.

Конкурс орієнтований на відбір життєздатних і масштабованих бізнес-проєктів. Фіналісти отримають можливість презентувати свої ініціативи банкам-партнерам і залучити фінансування з інвестиційним грантом до 30% вартості проєкту у межах інструментів ЄБРР. Заявки приймаються до 3 квітня 2026 року.

До участі запрошуються підприємці та компанії, які:

  • зареєстровані в Україні та здійснюють діяльність не менше 12 місяців;
  • належать до категорії малого або середнього бізнесу (до 250 працівників і річний дохід до 50 млн євро); 
  • відповідають критеріям ветеранського бізнесу (зокрема, бізнес належить ветерану або члену його сім’ї, управляється ветераном або має суттєву частку ветеранів серед персоналу).

Учасники мають подати інвестиційний проєкт розвитку бізнесу – від модернізації виробництва та закупівлі обладнання до енергоефективних і технологічних рішень. Підтримка може надаватися, зокрема, на фінансування сільськогосподарської, будівельної та виробничої техніки, транспортних засобів, виробничих ліній та енергоефективного обладнання.

"Ветеранський бізнес зараз формується як частина економіки відновлення України. Це підприємці, які запускають виробництва, створюють робочі місця і наповнюють місцеві бюджети. Наше завдання як банку – дати їм доступ до фінансування та експертного супроводжу щодо впровадження управлінських практик та формування робочого середовища, дружнього до ветеранів", — зазначив представник Роман Пудлик, керівник Управління розвитку агробізнесу та альтернативних продуктів фінансування АТ "Кредобанк".

Конкурс проходитиме у три етапи:

  • Подання заявок та попередній відбір.
  • Підготовка фіналістів (Pitch Bootcamp).
  • Фінальний пітчинг та оголошення переможців на ветеранській конференції у Києві.

Детальні умови конкурсу та перелік необхідних документів доступні за посиланням: Конкурс інвестиційних проєктів для ветеранів | KredoBank

Подати заявку: "Залишити заявку на участь у конкурсі" або звернутись до найближчого відділення АТ "Кредобанк".

Ініціатива реалізується в рамках програми Кредитна лінія EU4Business-ЄБРР і покликана інтегрувати ветеранські підприємства у фінансовий ринок на рівних умовах, розширюючи для них доступ до банківського фінансування та інвестиційних ресурсів.