KredoBank запровадив онлайн відкриття бізнес-рахунків

KredoBank запустив новий сервіс, що дозволяє юридичним особам відкривати рахунки дистанційно — без необхідності відвідувати відділення. Відтепер процедура відкриття рахунку доступна через бізнес-портал KredoBank Business.

Ідентифікація клієнтів здійснюється за допомогою цифрових інструментів, які відповідають вимогам Національного банку України та міжнародним стандартам. Для цього керівнику компанії необхідно мати ID-картку або закордонний паспорт у застосунку "Дія", а також електронний підпис юридичної особи.

Після подання необхідних даних і документів рахунок відкривається дистанційно, а клієнт одразу отримує доступ до онлайн-банкінгу iFOBS для віддаленого та безпечного управління фінансами.

Наталія Згоба, директор Департаменту розвитку бізнесу та міжнародного партнерства, коментує: "Фізична безпека клієнтів та доступність банківських послуг у будь-який час і з будь-якого місця — наш пріоритет. Ми прагнемо, щоб візит до відділення був свідомим вибором клієнта, а не вимушеною необхідністю. Ми розуміємо, наскільки важливо для бізнесу мати швидкий і зручний доступ до фінансових послуг. Запуск дистанційного відкриття рахунків — це не просто технологічне оновлення, а стратегічний крок до створення сучасного, безпечного та клієнтоорієнтованого банкінгу".

Нові клієнти, які відкривають рахунки онлайн, отримують акційний тарифний пакет "Бізнес-онлайн" на період до шести місяців. За бажанням, пакет можна замінити на інший — навіть до завершення цього терміну. Детальніше з умовами "Бізнес онлайн" можна ознайомитись за цим посиланням.