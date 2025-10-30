Крим стає місцем, де СБУ перетворює російське ППО на металолом – експерт

Завдяки успішним спецопераціям Служби безпеки України із ураження ворожих об’єктів в окупованому Криму півострів стає місцем, де російська система протиповітряної оборони перетворюється на металолом. Про це пише військовий експерт Олексій Копитько.

"СБУ успішно відпрацювала дронами по кількох об'єктах в Криму. Малюк ввів повторні санкції проти нафтобази АТАН у Гвардійському, а також проти нафтобази у смт Комсомольське. Служба також вразила комплекс ППО "Панцир С-2", який доволі рідко з’являється в статистиці уражень Сил оборони. Самі по собі успішні атаки СБУ вже не дивують і радують радше своєю сталістю", – підкреслює Копитько.

На думку експерта, такі ураження мають важливе значення для фронту.

"Все це прямо позначиться на можливостях російського окупаційного угруповання на Півдні (Херсонська, Запорізька області та сам Крим). До того ж окупаційна влада Криму в останній тиждень розпиналась про вирішення всіх проблем із паливом. СБУ внесла поправку", – резюмує Олексій Копитько.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дрони СБУ у Криму вразили "Панцир-С2", дві нафтобази та дві радіолокаційні станції. "Панцир-С2" вартістю близько $20 млн був однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога.