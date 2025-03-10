Курс валют на 10 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США продовжує зміцнюватися, водночас євро подорожчало на 17 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.03.2025 (понеділок).

Курс долара

1 долар США – 41,21 грн за долар (-6 коп.)

Курс євро

1 євро – 44,73 грн (+17 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 10,70 грн (+ 3 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):

Курс долара США: 41,20/41,34 грн.

Курс євро: 44,60/44,80 грн.

Курс злотого: 10,60/10,75 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 10 березня курс долара виглядає так:

ПриватБанк: 40,80/41,40 грн.

Ощадбанк: 41,00/41,50 грн.

ПУМБ: 41,00/41,60 грн.

Укргазбанк: 41,00/41,50 грн.

Райффайзен: 41,05/41,42 грн.

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 10 березня:

ПриватБанк: 44,00/45,00 грн.

Ощадбанк: 44,10/45,10 грн.

ПУМБ: 44,30/45,00 грн.

Укргазбанк: 44,10/45,10 грн.

Райффайзен: 44,20/45,23 грн.

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

Ощадбанк: 10,60/10,80 грн.

ПУМБ: 10,40/10,80 грн.

Укргазбанк: 10,60/10,80 грн.

Зауважимо, гривня продовжує зміцнюватися, незважаючи на геополітичну турбулентність навколо України та зростання попиту на валюту з боку державного сектору. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.