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Курс валют на 10 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

курс валют
Фото: Freepik

Офіційний курс гривні щодо долара США продовжує зміцнюватися, водночас євро подорожчало на 17 копійок.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 10.03.2025 (понеділок). 

Курс долара

  • 1 долар США – 41,21 грн за долар (-6 коп.)

Курс євро

  • 1 євро – 44,73 грн (+17 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий – 10,70 грн (+ 3 коп.)

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж): 

  • Курс долара США: 41,20/41,34 грн. 
  • Курс євро: 44,60/44,80 грн.
  • Курс злотого: 10,60/10,75 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 10 березня курс долара виглядає так:

  • ПриватБанк: 40,80/41,40 грн.
  • Ощадбанк: 41,00/41,50 грн.
  • ПУМБ: 41,00/41,60 грн.
  • Укргазбанк: 41,00/41,50 грн.
  • Райффайзен: 41,05/41,42 грн. 

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 10 березня:

  • ПриватБанк: 44,00/45,00 грн.
  • Ощадбанк: 44,10/45,10 грн.
  • ПУМБ: 44,30/45,00 грн.
  • Укргазбанк: 44,10/45,10 грн.
  • Райффайзен: 44,20/45,23 грн. 

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

  • Ощадбанк: 10,60/10,80 грн.
  • ПУМБ: 10,40/10,80 грн.
  • Укргазбанк: 10,60/10,80 грн.

Зауважимо, гривня продовжує зміцнюватися, незважаючи на геополітичну турбулентність навколо України та зростання попиту на валюту з боку державного сектору. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Світлана Манько