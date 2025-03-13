Курс валют на 13 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США продовжує знижуватися, водночас євро подешевшало на 5 копійок.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 13.03.2025 (четвер).

Курс долара

1 долар США – 41,50 грн за долар (+9 коп.)

Курс євро

1 євро – 45,16 грн (-5 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 10,76 грн (-2 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):

Курс долара США: 41,55/41,65 грн.

Курс євро: 45,20/44,40 грн.

Курс злотого: 10,69/10,81 грн.

Курс долара в касах банків

У різних банках України станом на 13 березня курс долара виглядає так:

ПриватБанк: 41,10/41,70 грн.

Ощадбанк: 41,20/41,75 грн.

ПУМБ: 41,30/41,90 грн.

Укргазбанк: 41,20/41,75 грн.

Райффайзен: 41,15/41,73 грн.

Курс євро в касах банків

В українських банках євро має наступну вартість станом на 13 березня:

ПриватБанк: 44,50/45,50 грн.

Ощадбанк: 44,55/45,60 грн.

ПУМБ: 45,00/45,70 грн.

Укргазбанк: 44,55/45,60 грн.

Райффайзен: 44,55/45,67грн.

Курс злотого в касах банків

Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:

Ощадбанк: 10,60/10,80 грн.

ПУМБ: 10,40/10,80 грн.

Укргазбанк: 10,60/10,80 грн.

Зауважимо, гривня продовжує зміцнюватися, незважаючи на геополітичну турбулентність навколо України та зростання попиту на валюту з боку державного сектору. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.