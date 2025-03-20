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Курс валют на 20 березня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Офіційний курс гривні щодо долара США знову знижується, водночас євро подешевшало на 3 копійки.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 20.03.2025 (четвер).
Курс долара
- 1 долар США – 41,57 грн за долар (+1 коп.)
Курс євро
- 1 євро – 45,32 грн (-3 коп.).
Курс злотого
- 1 злотий – 10,82 грн (-4 коп.).
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає приблизно наступним чином (купівля/продаж):
- Курс долара США: 41,52/41,60 грн.
- Курс євро: 45,30/45,50 грн.
- Курс злотого: 10,75/10,86 грн.
Курс долара в касах банків
У різних банках України станом на 20 березня курс долара виглядає так:
- ПриватБанк: 41,10/41,70 грн.
- Ощадбанк: 41,20/41,75 грн.
- ПУМБ: 41,20/41,85 грн.
- Укргазбанк: 41,20/41,75 грн.
- Райффайзен: 41,15/41,70 грн.
Курс євро в касах банків
В українських банках євро має наступну вартість станом на 20 березня:
- ПриватБанк: 44,60/45,60 грн.
- Ощадбанк: 44,60/45,65 грн.
- ПУМБ: 45,10/45,60 грн.
- Укргазбанк: 44,60/45,70 грн.
- Райффайзен: 44,65/45,60 грн.
Курс злотого в касах банків
Польський злотий оцінюється в банках наступним чином:
- Ощадбанк: 10,75/10,90 грн.
- ПУМБ: 10,75/11,00 грн.
- Укргазбанк: 10,75/10,90 грн.
Зауважимо, ближе до середини березня гривня почала слабшати. Причини – глобальна нестабільність долара та формування нової хвилі попиту на валюту. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.