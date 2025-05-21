Курс валют на 21 травня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Офіційний курс гривні щодо долара США зміцнився, водночас євро подешевшало одразу на двадцять одну копійку.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 21.05.2025 (середа).

Курс долара

1 долар США – 41,49 грн (-9 коп.).

Курс євро

1 євро – 46,65 грн (-21 коп.).

Курс злотого

1 злотий – 10,98 грн (+0 коп.).

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж) Долар США 41,35/41,45 грн Євро 46,68/46,85 грн Злотий 10,95/11,05 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 21 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий ПриватБанк 41, 08/41,68 46,10/47,10 Ощадбанк 41,10/41,70 46,20/47,05 10,40/11,05 ПУМБ 41,30/41,90 46,40/47,10 10,80/11,10 Укргазбанк 40,10/41,70 46,20/47,05 10,40/11,05 Райффайзен 41,35/41,59 46,30/46,99

Зауважимо, обстановка на валютному ринку залишається контрольованою та передбачуваною. На внутрішньому ринку стабільність гривні підтримують кроки НБУ у бік валютної лібералізації та покращення макроекономічної кон'юнктури. За прогнозами експертів, у другій половині травня курс залишиться у коридорі 41-42 грн/дол., а у червні навіть можлива сезонна ревальвація гривні. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.