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Курс валют на 31 травня – 1 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?
Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.
Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро 31 травня – 1 червня 2025 року (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 30 травня.
Курс долара
- 1 долар США – 41,52 грн.
Курс євро
- 1 євро – 46,80 грн.
Курс злотого
- 1 злотий – 11,04 грн.
Курс валют в обмінниках
За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:
|Валюта
|Курс (купівля/продаж)
|Долар США
|41,40/41,45 грн
|Євро
|47,12/47,25 грн
|Злотий
|11,02/11,12 грн
Курс долара, євро і злотого в касах банків
У різних банках України станом на 30 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):
|Банк / Валюта
|Долар
|Євро
|Злотий
|ПриватБанк
|41, 12/41,72
|46,80/47,62
|Ощадбанк
|41,25/41,75
|46,60/47,50
|9,70/10,40
|ПУМБ
|41,30/41,90
|46,80/47,50
|10,93/11,23
|Укргазбанк
|41,30/41,75
|46,60/47,40
|10,50/11,30
|Райффайзен
|41,40/41,64
|46,75/47,21
Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу вище 42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.