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Курс валют на 31 травня – 1 червня 2025 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

долар, євро
Курс валют на вихідні / Depositphotos

Цими вихідними використовуються офіційні курси НБУ, які було встановлено на п'ятницю.

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Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро 31 травня – 1 червня 2025 року (субота-неділя) на рівні п'ятниці, 30 травня.

Курс долара

  • 1 долар США – 41,52 грн.

Курс євро

  • 1 євро – 46,80 грн.

Курс злотого

  • 1 злотий – 11,04 грн. 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках перед вихідними виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар США 41,40/41,45 грн
Євро 47,12/47,25 грн
Злотий 11,02/11,12 грн

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 30 травня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 41, 12/41,72 46,80/47,62
Ощадбанк 41,25/41,75 46,60/47,50 9,70/10,40
ПУМБ 41,30/41,90 46,80/47,50 10,93/11,23
Укргазбанк 41,30/41,75 46,60/47,40 10,50/11,30
Райффайзен 41,40/41,64 46,75/47,21

Зауважимо, за прогнозами експертів, у червні може повернутися підвищений попит на валюту, що спричинить зростання курсу вище 42 грн/дол. Детальніше про те, яким буде курс валют, читайте у матеріалі Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько