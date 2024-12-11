Мільйонний "бізнес" на квитках в Європу: десятьом співробітникам "Укрзалізниці" оголосили підозри

Прокуратура викрила членів злочинної організації, яка незаконно заробляла мільйони гривень на продажі квитків на потяги міжнародного сполучення АТ "Укрзалізниця", користуючись підвищеним попитом на такі квитки. Станом на зараз повідомлено 10 підозр співробітникам УЗ.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Зазначається, що в залежності від ролі та участі в злочинних схемах, дії підозрюваних кваліфіковані:

- ч. 1, 2 та 3 ст. 255 КК України (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

- ч. 1 та 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).

Бізнес на квитках: злочинцям повідомили про підозру. Фото: Київська міська прокуратура Бізнес на квитках: злочинцям повідомили про підозру. Фото: Київська міська прокуратура Бізнес на квитках: злочинцям повідомили про підозру. Фото: Київська міська прокуратура Бізнес на квитках: злочинцям повідомили про підозру. Фото: Київська міська прокуратура Бізнес на квитках: злочинцям повідомили про підозру. Фото: Київська міська прокуратура Бізнес на квитках: злочинцям повідомили про підозру. Фото: Київська міська прокуратура Бізнес на квитках: злочинцям повідомили про підозру. Фото: Київська міська прокуратура Бізнес на квитках: злочинцям повідомили про підозру. Фото: Київська міська прокуратура Бізнес на квитках: злочинцям повідомили про підозру. Фото: Київська міська прокуратура

Також досудове розслідування встановило, що "бізнес" на квитках був організований головою Первинної профспілкової організації Вагонної дільниці ст. Київ-Пасажирський філії "Пасажирська компанія". До злочинної схеми був залучений заступник начальника цієї дільниці, інструктори поїзних бригад та начальники поїздів міжнародного сполучення.

Як працювала злочинна схема

Прокуратура виявила, що члени злочинної організації систематично продавали пасажирам місця у службових купе та купе відпочинку провідників, які не реалізуються у системі продажу квитків, а також вільні місця.

Вони реалізовували їх за ціною у 300-500 євро за квиток при офіційній вартості квитка на потяг Київ-Варшава у 3700 гривень. Гроші пасажири платили "на руки" начальникам поїздів або провідникам міжнародного напрямку.

До введення "Укрзалізницею" системи верифікації пасажирів через "Дія.Підпис", учасники схеми викуповували квитки з метою їх подальшого перепродажу пасажирам безпосередньо напередодні відправлення.

За вказаними схемами продавали квитки на потяги №67/68 Київ-Варшава, №19/20 Київ-Хелм, №119/120 Дніпро-Київ-Хелм-Київ-Дніпро, №23/24 Київ-Хелм, №89/90 Київ-Перемишль, №351/352 Київ-Кишинів, а також інші потяги міжнародного сполучення.

Задокументовано діяльність цих схем протягом січня – червня 2024 року. Отримані гроші учасники схеми ділили між собою. За попередніми підрахунками, внаслідок необлікованого продажу квитків "Укрзалізниця" втратила понад 73 млн гривень прибутку.

В ході понад 80 обшуків правоохоронці вилучили грошей у національній та іноземній валюті на суму майже 5 000 000 гривень, автомобілі, чорнові записи, документацію, телефони тощо.

Слідчі дії тривають. Досудове розслідування здійснюють слідчі Солом’янського управління поліції за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України спільно з Департаментом корпоративної безпеки "Укрзалізниці".

Нагадаємо, у Києві та Київській області у поїздах та на вокзалах Нацполіцією було проведено масові перевірки та обшуки, доглядали в тому числі і пасажирів. Дії спрямовані на зупинення діяльності організованої злочинної групи, яка "паразитувала" на рядових залізничниках.

Зауважимо, "Укрзалізниця" разом з Національною поліцією успішно продовжують боротьбу з перекупниками квитків на поїзди. Правоохоронці провели обшуки у 5 так званих перекупників. Їм загрожує ув’язнення строком до 15 років.