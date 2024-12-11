Миллионный "бизнес" на билетах в Европу: десятерым сотрудникам "Укрзализныци" объявили подозрения

Прокуратура разоблачила членов преступной организации, которая незаконно зарабатывала миллионы гривен на продаже билетов на поезда международного сообщения АО "Укрзализныця", пользуясь повышенным спросом на такие билеты. По состоянию на данный момент сообщено 10 подозрений сотрудникам УЗ.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что в зависимости от роли и участия в преступных схемах действия подозреваемых квалифицированы:

– ч. 1, 2 и 3 ст. 255 УК Украины (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней);

– ч. 1 и 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Бизнес на билетах: преступникам сообщили о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура Бизнес на билетах: преступникам сообщили о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура Бизнес на билетах: преступникам сообщили о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура Бизнес на билетах: преступникам сообщили о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура Бизнес на билетах: преступникам сообщили о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура Бизнес на билетах: преступникам сообщили о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура Бизнес на билетах: преступникам сообщили о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура Бизнес на билетах: преступникам сообщили о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура Бизнес на билетах: преступникам сообщили о подозрении. Фото: Киевская городская прокуратура

Также досудебное расследование установило, что "бизнес" на билетах был организован председателем Первичного профсоюзного участка Вагонного участка ст. Киев-Пассажирский филиала "Пассажирская компания".

Как работала преступная схема

Прокуратура установила, что члены преступной организации систематически продавали пассажирам места в служебных купе и купе отдыха проводников, которые не реализуются в системе продажи билетов, а также свободные места.

Они реализовывали их по цене 300-500 евро за билет при официальной стоимости билета на поезд Киев-Варшава в 3700 гривен. Деньги пассажиры платили "на руки" начальникам поездов или проводникам международного направления.

До введения "Укрзализныцей" системы верификации пассажиров через "Дія.Підпис", участники схемы выкупали билеты с целью их последующей перепродажи пассажирам непосредственно накануне отправления.

По указанным схемам продавали билеты на поезда №67/68 Киев-Варшава, №19/20 Киев-Хелм, №119/120 Днепр-Киев-Хелм-Киев-Днепр, №23/24 Киев-Хелм, №89/90 Киев -Перемышль, №351/352 Киев-Кишинев, а также другие поезда международного сообщения.

Задокументирована деятельность этих схем в течение января – июня 2024 года. Полученные деньги участники схемы делили между собой.

В ходе более 80-ти обысков правоохранители изъяли денег в национальной и иностранной валюте на сумму почти 5 000 000 гривен, автомобили, черновые записи, документацию, телефоны и т.д.

Следственные действия продолжаются. Досудебное расследование осуществляют следователи Соломенского управления полиции при оперативном сопровождении Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины совместно с Департаментом корпоративной безопасности "Укрзализныци".

Напомним, в Киеве и Киевской области в поездах и на вокзалах Нацполицией были проведены массовые проверки и обыски, досматривали в том числе и пассажиров. Действия направлены на остановку деятельности организованной преступной группы, которая "паразитировала" на рядовых железнодорожниках.

Отметим, "Укрзализныця" вместе с Национальной полицией успешно продолжают борьбу с перекупщиками билетов на поезда. Правоохранители провели обыски у 5 так называемых перекупщиков. Им грозит заключение под стражу на срок до 15 лет.