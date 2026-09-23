Латвія запровадила національні санкції проти Усманова та Фрідмана після рішення ЄС виключити їх зі списку

Уряд Латвії запровадив національні санкції проти російських бізнесменів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана після рішення Європейського Союзу виключити їх зі свого санкційного списку.

Як пише Dilo, про це повідомляє латвійський портал Delfi.

Зазначається, що 22 вересня Кабінет міністрів Латвії ухвалив рішення застосувати до Усманова та Фрідмана національні санкції, які передбачають фінансові обмеження та заборону на в'їзд до країни.

В уряді Латвії нагадали, що Усманов є впливовим російським бізнесменом, пов'язаним із президентом РФ Володимиром Путіним, та великим акціонером USM Holdings. Фрідман також є бізнесменом, наближеним до Путіна, та одним із головних акціонерів "Альфа-Груп".

В латвійському уряді наголосили, що Латвія й надалі виступатиме за запровадження додаткових санкцій ЄС проти Росії.

Латвія стала єдиною країною Європейського Союзу, яка відмовилася підтримати компроміс щодо продовження санкцій ЄС проти Росії, який передбачав виключення зі списку олігархів Алішера Усманова та Михайла Фрідмана.

З Усманова та Фрідмана зняли санкції ЄС

В ЄС нарешті вирішили продовжити санкції проти Росії на три роки за порушення територіальної цілісності України. Під обмеження потрапили майже 3000 бізнесменів, політиків і компаній РФ, але зі списку виключили мільярдерів Михайла Фрідмана та Алішера Усманова.

За даними джерел, знайомих із переговорами, на скасуванні санкцій проти Усманова наполягала Франція в межах потенційної домовленості з Азербайджаном щодо звільнення французьких громадян із в'язниці.

А Люксембург виступав за виключення зі списку Фрідмана через його позов проти країни в Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

Що відомо про двох бізнесменів

73-річний Алішер Усманов володіє 49% акцій USM, яка контролює Metalloinvest, а також має частку в MegaFon. За індексом мільярдерів Bloomberg, його статки оцінюються в $16,7 млрд.

62-річний Михайло Фрідман є співзасновником інвестиційної групи, пов'язаної з Альфа-банком та LetterOne. Його статки оцінюються приблизно в $10 млрд.